Die besten Visitenkarten

16.06.2017 von Sabine Danek

Mit Silberschnitt, in Wackeloptik, kunterbunt oder ganz reduziert, pompös gemustert, in den leuchtendsten Farben, in Prägedruck oder einfach selbst gestempelt: Visitenkarten haben auch in digitalen Zeiten nicht an Bedeutung verloren. Wir zeigen die kreativsten, schönsten und interessantesten …

● Zeig mir deine Visitenkarte und ich sage dir, wer du bist! Was nach dem Businesstalk erst mal bleibt, sind erste Eindrücke – und vor allem auch die Visitenkarte, die nicht nur Kontaktinfo, sondern vor allem auch grafisch komprimiertes Portfolio ist.

Regelmäßig erreichen uns Visitenkarten von Designern, aber vor allem auch solche, die Kreative für Restaurants, Plattenlabel, Finanzmakler, Rechtsanwaltsbüros oder Label gestaltet haben.

Hier unser Best-of:

Projektionista 1/68 Graukarton mit Hologrammfolien-Prägung © Bureau Mitte Rocket 2/68 © Here Design Roger Burkhard 3/68 © Lundgren+Lindqvist EGYD 4/68 © EGYD Apotheke 5/68 © NEA Dekamp Architekten 6/68 © Bureau Mitte Eatertainment 7/68 © Blok Pierogi 8/68 © Bruch - Idee&Form Artek Helsinki 9/68 © Tsto Summerhill Market 10/68 © Blok Elsa Klever 11/68 © Elsa Klever Büro Hyngar 12/68 Lentikulardruck (Wackelkarten) Büro Hyngar 13/68 Lentikulardruck (Wackelkarten) Soo Hee Kim / U&MI 14/68 Laser-Silberschnitt © Lars-Peter Leu | vollekante.com Soo Hee Kim / U&MI 15/68 Laser-Silberschnitt © Lars-Peter Leu | vollekante.com Mister Icecream Vancouver 16/68 © Brief Visitenkarten für Saya 17/68 © Vito Bica / Karin Greisner STUDiO LOiS 18/68 © Thomas Schrott Paulig-Kulma-Cafe-Roastery-Bond 19/68 Edrizzi 20/68 © Bruch - Idee&Form Visitenkarte Hermann Knogler 21/68 © Florian Knogler Visitenkarte Hermann Knogler 22/68 © Florian Knogler Helsinki City Museum 23/68 © Werklig Helsinki City Museum 24/68 © Werklig Kimski – polnisch-koreanische Küche 25/68 © Franklyn Luck Club 福乐 26/68 © Bravo Studio Quer 27/68 © Bruch - Idee&Form BÁNKITÓ Cultural & Music Festival ’16, Identity 28/68 © Réka Neszmélyi Frau Wax 29/68 © Zeichen & Wunder Bruch 30/68 © Bruch - Idee&Form Panificadora 31/68 © Yarza Twins Nota Bene 32/68 © BLOK Design Arrels 33/68 © Hey Painter Businesscards 34/68 © Iglöo Creativo Visitenkarten für LAAYER 35/68 © LAAYER Digitalagentur Café »Promenade« 36/68 © Seite Zwei Torero Traders School 37/68 Visitenkarte (gedruckt auf dem echten US-Dollar-Papier) © Unst Bus Shelter Swipe 38/68 © Bräutigam & Rotermund Popular 39/68 © VSM Studio Pala Visitenkarten 40/68 © Tanja Oppel Pala Visitenkarten 41/68 © Tanja Oppel Einrichtungshaus Halbacht 42/68 © Jäger & Jäger BikeLaw 43/68 © Fuzzco Myel – Schmuckdesign 44/68 © Paprika Triennale der Photographie Hamburg – Korrespondenzkarte 45/68 © i like birds betahaus Hamburg 46/68 © Bräutigam & Rotermund Run Tempo – Musikschule 47/68 © Benoit Galangau Acf – Agentur 48/68 © Benoit Galangau Musk & Moss – Herrenfriseur 49/68 © Jakob Gomez AEP – Universität 50/68 © Benoit Galangau Hillesheim Lautsprecher 51/68 © Phillipp Unterreiner A Panzer – Architekt 52/68 © YAGWYD Má Da Fita 53/68 © Royal Studio ChillsDeli – Lebensmittel 54/68 © Box Brand Design Ltd. Fish & Meat – Restaurant 55/68 © Well Deer Wineries – Weingut 56/68 © Bardo Lucky21 – Filmproduktion 57/68 © Blok Design Nanna Blaaderen – Modelabel 58/68 © KW43 Branddesign InterRebranding – Fußball 59/68 © Leftloft Roberta Revilla – Schneider 60/68 © Friends La Ciudad – Stadtentwicklung 61/68 © Blok Design South Rose – Reiseagentur 62/68 © Sydney Goldstein Studio Frau – Design 63/68 © Studio Frau Meat & Bakery Tavern – Restaurant 64/68 © Ren Takaya Meat & Bakery Tavern – Restaurant 65/68 © Ren Takaya M&P Management Services 66/68 © Moby Digg Salome – Goldschmiedin 67/68 © MILCH+HONIG designkultur Clara de Villiers 68/68 © Clara de Villiers

Schlagworte: Branding, Corporate Design, Corporate Identity, Grafikdesign, Kommunikationsdesign