Branding mit Illustrationen bringt Nachbarn zusammen

07.06.2017 von Claudia Gerdes

Für »Musik von den Elbinseln« entwickelte Sarah Roloff ein illustriertes Erscheinungsbild – inspiriert von PAGE!

●PAGE wirkt. Nichts freut uns natürlich mehr, als wenn wir ein solches Feedback von unseren Lesern bekommen. Gerade schneite uns ein Mail von Sarah Roloff ins Haus. Sie lebt in Wilhelmsburg, wohl Hamburgs multikulturellster Stadteil. Das Netzwerk »Musik von den Elbinseln« organisiert dort regelmäßig Musik-Events, die Menschen verschiedenster Herkunft zusammenbringt – mit Workshops, Konzerte, Projekte für geflüchtete und ab 9. Juni dem Musikfestival »48h Wilhelmsburg«.

Für alle diese Veranstaltungen hat Sarah Roloff ein Erscheinungsbild entworfen, das Wiedererkennbares aus Wilhelmsburg mit Illustrationen verbindet, die diese Orte durch Musik verwandeln. Mehr Infos und Bilder der fortlaufenden Kampagne gibt’s auf der Website der Gestalterin.

Hier einige Ausschnitte aus dem Mail, in dem Sarah Roloff uns von dem Projekt berichtete:

Letzten Sommer gab es in der PAGE dieses spannende Special über »Illustrative Branding«, das ich damals total verschlungen und auch seitdem immer wieder in die Hand genommen habe. Es ist tatsächlich so, dass dieses Special ein starker Impuls für mich war, auch selber in Richtung Branding zu denken.

PAGE 09.2016 mit der Titelstory »Illustrative Branding« gibt es übrigens hier.

Aus diesen Gedankenspielen entstand eine konkrete Idee, die ich einem bestehenden Kunden anbot. Der biss an – und so setze ich gerade einen komplett neuen illustrativen Branding-Auftritt für »Musik von den Elbinseln« um. Dieser erreicht gerade seinen ersten kleinen Höhepunkt, weil jetzt das Musikfestival »48h Wilhelmsburg« stattfindet, für das ich nicht nur vier illustrierte Plakate, sondern ein umfangreiches Programmheft, Festivalbändchen etc. gestaltet habe (nachdem ich vorher schon die Kampagne mit diversen anderen Musikformaten gestartet hatte).

Schlagworte: Branding, Corporate Design, Illustration, Illustrator