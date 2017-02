Modedesign-Studenten als Models

01.02.2017 von Claudia Gerdes

Starfotograf Joachim Baldauf fotografiert junge Modedesigner – natürlich in deren eigenen Entwürfen.

●Eigentlich unterrichtet Joachim Baldauf an der Hochschule für Künste Bremen Modefotografie – oder wie er es formuliert: »Ich unterstütze die Studierenden bei ihrer eigenen Arbeit und versuche, ihnen möglichst viel beizubringen, damit sie von meinen Erfahrungen profitieren können.«

Natürlich geschieht dies oft in Zusammenarbeit mit den Modedesign-Studentinnen und -Studenten. Diese hat Joachim Baldauf – einer der bekanntesten deutschen Modefotografen – diesmal selbst fotografiert.

Die Fotoserie bekam den Namen »Breathe«, was laut Baldauf auf das »Festhalten eines Atemzugs, eines Moments« hinweist. So heißt auch eine neue Reihe von Publikationen, die fortan unregelmäßig bei Printkultur erscheinen soll und in der Baldauf die Bilder gemeinsam mit den Professorinnen Dorothea Mink und Andrea Rauschenbusch nun veröffentlichte.

Die extravaganten Kopfbedeckungen aus Pappe wurden übrigens für die Modenschau entworfen und dann im Shooting miteinbezogen. Sie geben der Fotoserie nun Zusammenhalt – und einen ganz speziellen Touch.

Breathe, Volume 1: An Idea about Fashion

Published by Printkultur, Dorothea Mink and Andrea Rauschenbusch

Format: 17,0 x 24,0 cm

132 Seiten, Softcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-00-054978-6

19,90 Euro