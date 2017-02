Programm-Flyer-Design: Schauen Sie diesen Mond mal genauer an!

Super einfach, aber genial: Die Bildmotive für diesen Programmflyer stammen aus dem Gemüseladen.

● Wir wissen nicht, ob Fotograf Fabian Hammerl und Designer Andreas Brüggmann zu tief in das von ihnen gestaltete Buch »High-Sein« geschaut haben, bevor sie diesen Programm-Flyer gestalteten (wobei »High Sein« ein durchaus seriöses Aufklärungsbuch ist, das vor allem mit visuellen Höhenflügen aufwartet).

Jedenfalls sahen sie in einem gewöhnlichen Knollensellerie plötzlich Außerirdisches … Es ging ums Thema Heimat, das beim kommenden Plattform-Festival im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater im Mittelpunkt steht. Von der Heimat zu den Wurzeln ist es ja nur ein kleiner Schritt – und dann nahmen die Dinge auch schon ihren Lauf.

»Eine tief schürfende Fotostrecke von Wurzelgemüsen ortet das Thema sowohl im regionalen Ackerboden als auch in den unendlichen Tiefen des Universums, wenn ein Sellerie durch etwas Streiflicht zum Himmelskörper wird. Warum so weit in die Ferne schweifen, wenn es um die Heimat geht? Der Titel des Jugendfestivals klärt auf: Woanders ist auch scheiße.«