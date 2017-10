Die Agentur der Zukunft

18.10.2017 von PAGE Redaktion

Was tun kleine Agenturen und große Branchenplayer, um zukunfts- und innovationsfähig zu bleiben?

●Im PAGE eDossier »Die Agentur der Zukunft« zeigen wir Ihnen, was kleine Agenturen und große Branchenplayer wie Peter Schmidt Group, thjnk, edenspiekermann in Zeiten ausdifferenzierter 360-Grad-Kampagnen tun, um zukunfts- und innovationsfähig zu bleiben. Und was auf die Digitalagenturen zukommt, beantworten die Transformationsberater Jörg Jelden und Dirk Bathen.

Kleine Agenturen und 360-Grad-Kampagnen

Wie stellen sich kleine Agenturen in Zeiten ausdifferenzierter 360-Grad-Kampagnen für die Zukunft auf? Wir haben uns im PAGE eDossier »Die Agentur der Zukunft« nach Erfolgsrezepten umgeschaut.

Modell 1: Haltung zeigen und Nischen besetzen. Anschlaege.de konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen hippiesker und experimenteller Kulturbetriebe.

Modell 2: Strategisch beraten und gestalten. Stan Hema punktet mit fundierter strategischer Expertise bei hoher gestalterischer Qualität.

Wie stellen sich die großen Branchenplayer für die Zukunft auf?

Wir haben traditionsreiche Design- und Werbeagenturen wie Peter Schmidt Group, thjnk und edenspiekermann gefragt, was sie tun, um innovationsfähig zu bleiben.

Rüdiger Götz von KW43 Branddesign und Kai Röffen von thjnk sprechen über den Wandel der Branche und die Aufgaben für die Zukunft.

Digitalagenturen

Agenturen müssen sich dem Wandel hin zur Netzgesellschaft stellen und auf schrumpfende Märkte in Europa reagieren – sagen die Hamburger Transformationsberater Jörg Jelden und Dirk Bathen. Ihre Studie »Agenturen der Zukunft« rüttelt heftig an den Grundfesten des herkömmlichen Agenturgeschäfts. Was kommt auf Digitalagenturen zu?

