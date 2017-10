Uhren von Erik Spiekermann

24.10.2017 von Antje Dohmann

Typolegende Erik Spiekermann verpasste den Kerbholz-Modellen Hilde und Heinrich einen neuen Look.

●Seit 2012 bietet Kerbholz täglich tragbare, nachhaltige Produkte, die schon mehrfach ausgezeichnet wurden – unter anderem auch Uhren. Erik Spiekermann hat für die Modelle Hilde und Heinrich jetzt eine Sonderedition gestaltet. Sie ist auf 200 Uhren pro Modell limitiert und auf der Rückseite mit einer Gravur von 1 bis 200 versehen. Das Design ist klassisch, die Ziffern natürlich ausgezeichnet lesbar. Hilde und Heinrich kosten je 200 Euro, man kann sie hier bestellen.

Kerbholz hat in Spiekermanns Werkstatt auch einen kleinen Casefilm gedreht, in dem es aber weniger um das Design der Uhren als ums Gestalten an sich geht.

Schlagworte: Fonts, Produktdesign, Typograf, Typografie