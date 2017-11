Porträt der Woche: Francesco Ciccolella

03.11.2017 von Sabine Danek

PAGE gefällt …: Illustrationen von Francesco Ciccolella aus Wien, der so umwerfend pointiert von Clickbait, von Populismus, Liebe oder Digital Detox erzählt, dass man gar nicht aufhören kann zu staunen.

Name Francesco Ciccolella

Location Wien

Web http://francescociccolella.com

http://www.instagram.com/francescociccolella

Start Geboren

Stil Konzeptionell, pointiert, metaphorisch, humorvoll, poetisch, narrativ, reduziert

Lieblingsmotive Mensch

Technik Hirn, Stift, Papier, Papier, Papier, Tablet, Computer

Inspiration Galerien, Museen, Filme, Musik, Reisen, Menschen, Life itself

Kunden The Guardian, Die Zeit, Der Spiegel, The Financial Times, Monocle, Wired, Fast Company, Welt am Sonntag, Focus, The New York Times, Penguin Random House, Süddeutsche Zeitung Publishing, Google, IBM, etc.

Agent No

Das Ende der Liebe / Der Spiegel 1/16 © Francesco Ciccolella Clickbait / Personal 2/16 © Francesco Ciccolella Conscious Uncoupling / Der Spiegel 3/16 © Francesco Ciccolella Digital Detox / Die ZEIT Spezial 4/16 © Francesco Ciccolella How to be a good boss / Die ZEIT Spezial 5/16 © Francesco Ciccolella The benefits of rising interest rates / Focus 6/16 © Francesco Ciccolella Replacing traditional bill of landing papers with blockchain / IBM 7/16 © Francesco Ciccolella Alternative Rothko / Personal 8/16 © Francesco Ciccolella Facing Dataphobia / Google 9/16 © Francesco Ciccolella Der Sinn der Arbeit / Die ZEIT Spezial 10/16 © Francesco Ciccolella Alternate Realities No. 1 / Personal 11/16 © Francesco Ciccolella Refugees / Diakonie Deutschland 12/16 © Francesco Ciccolella How to stay happy when the news is bad / The Guardian 13/16 © Francesco Ciccolella Populism / Personal 14/16 © Francesco Ciccolella Everything will be alright / U&W 15/16 © Francesco Ciccolella Francesco Ciccolella 16/16 © Foto: Jana Frantal

Schlagworte: Illustration, Illustrator, Illustratoren, Porträt der Woche