Animierter Science-Fiction-Webcomic

19.10.2017 von Miriam Harringer

Erstmals veröffentlicht NDR Kultur ein Hörspiel als animierten Webcomic mit ziemlich schicken Illustrationen.

●Anfangs ein Science-Fiction-Abenteuer und dann eine philosophische Abhandlung: Ikaria 6 ist ein Hörspiel aus dem Programm des NDR Kultur Hörfunksenders, das erstmals auch als animierter Webcomic veröffentlicht wird. Es handelt von fünf Astronauten, die im Weltraum unterwegs sind. Warum oder wohin? Das erfährt der Zuhörer nicht, viel spannender sind die ominösen Ereignisse auf dem Raumschiff.

Autor ist Benjamin Maack, der in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Literatur-Förderpreis erhielt, die Illustrationen stammen aus der Feder des Comiczeichners und Gamedesigners Sebastian Stamm, bekannt durch das Indie Game Studio »Black Pants« und seine Independent Comics. Mehr Arbeiten von ihm kann man hier sehen.

Im Interview mit NDR Kultur verrät Stamm, dass er sich zu Beginn des Projektes fragte, was er da eigentlich solle und wofür ein Hörspiel Bilder benötige, weil diese doch im Kopf der Zuhörenden selbst produziert werden würden. Letztlich hatte er aber doch einfach Lust, ein Experiment zu wagen und dem Text eine bildliche Ebene in Form eines animierten Webcomic hinzuzufügen.

So sieht der Zuhörer beziehungsweise der Zuschauer, wie die Astronauten im All schweben oder wie sie mit einem blauen Etwas in Kontakt kommen und die Grenzen des Menschlichen erfahren.

Wer Science-Fiction mag und Lust hat, sich ein wenig zu gruseln, kann sich hier schon einmal den Trailer anschauen:

Veröffentlichung: ab dem 22. Oktober 2017 als fünfteiliger Video-Podcast | zu hören am Mittwoch, 1. November 2017, 20 Uhr, im Programm auf NDR Kultur.

Illustrationen aus dem Video-Podcast:

»Ikaria 6« 1/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 2/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 3/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 4/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 5/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 6/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 7/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 8/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 9/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 10/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 11/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 12/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 13/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 14/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 15/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 16/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 17/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 18/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 19/20 © NDR | Sebastian Stamm »Ikaria 6« 20/20 © NDR | Sebastian Stamm

Credits:

Komposition: Nikolai von Sallwitz

Technische Realisation: Christian Alpen und Sebastian Ohm

Regieassistenz: Eva Solloch

Regie: Matthias Kapohl

Artwork: Sebastian Stamm

Videoschnitt: Matthias Stepien und Merlin Schrader

Dramaturgie und Redaktion im NDR: Michael Becker

Zum Thema: Die 6 besten Podcasts für Gestalter

Schlagworte: Bewegtbild, Comic, Illustration