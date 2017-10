A letter a day

26.10.2017 von Antje Dohmann

Ein ganzes Jahr lang zeichnet Christian Pietrzok jeden Tag einen Buchstaben oder eine Zahl und postet diese auf Instagram.

●Es gibt Leute, die machen jeden Tag Sport, verzichten auf Nutella oder auf Alkohol oder denken sich wer weiß was aus, um ihre Selbstdisziplin zu testen. Der Berliner Designer Christian Pietrzok betreibt neben seinem Alltagsjob eine Art Design-Challenge: Für das ganze Jahr 2017 hat er sich verpflichtet, täglich einen Buchstaben oder eine Zahl zu gestalten und auf seinem Instagram-Account zu posten. Das Projekt heißt »a letter a day« und ist von der jährlichen 36-Days-of-Type-Challenge auf Instagram inspiriert, nur dass er die Idee eben auf ein ganzes Jahr ausweitete. Nun sind nur noch 66 Tage übrig und es macht wirklich Spaß anzuschauen, was Christian Pietrzok bis jetzt gestaltet hat. Weiter so!

Schlagworte: Fonts, Typografie, Webfonts