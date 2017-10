Gestaltungstools für WebGL

Der Newcomer: Autodesk Project Play

3D-Modelling-Spezialist Autodesk bietet mit Project Play auch ein Au­thoring-Tool für WebGL-Inhalte an. Das Konzept basiert ähnlich wie bei cables (siehe Seite 90) auf Nodes, einzelnen Modulen, durch deren Kombination man Objekte und deren Eigenschaften definiert. Dafür ste­hen zwei Kategorien zur Verfügung: zum einen Objekte und zum anderen Verhalten, die der User per Drag-and-drop platziert und ver­bindet. Die Software zeigt Änderungen am Objekt sofort im Browser an. Mit Project Play, das bisher nur in einer kostenlosen Betaversion verfügbar ist, lassen sich interaktive 3D-Inhalte neben Mobile und Desktop auch für VR-Anwendungen erstellen.

https://is.gd/autodeskplay