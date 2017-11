Für ein buntes 2018: Neuer Kalender von Julie Joliat

08.11.2017 von Sabine Danek

Für ihre letzten Kalender hat sie Google-Fragen gebündelt und unfassbare Fakten gesammelt, für 2018 lässt die Zürcher Grafikdesignerin Julie Joliat Farben sprechen – und fordert zum Ausmalen auf.

●Jeder Jahr gestaltet die Zürcher Grafikdesignerin Julie Joliat einen anderen Taschenkalender. Präsentierte sie 2015 in »54 True Facts« Wissen, das einen in Staunen versetzte – wie beispielsweise, dass es auf dem Jupiter Diamanten und auf der Venus Metall regnet – oder nahm sich 2016 in »I’m Feeling Lucky« den meist gestellten Fragen auf Google an, so setzt sie jetzt ganz auf Farben.

Im 11. Jahr erscheint ihr Kalender erstmals im Softformat, ist nicht gebunden, sondern mit einem Gummiband in je einer von neun Farben zusammengehalten und erlaubt so, Seiten herauszutrennen oder hinzuzufügen.

Statt Fakten und Fragen begleiten einen diesmal Farben durch das Jahr und die führen von korall-, zu himmelblauen-, mandelfarbenen oder eukalyptusgrünen Wochen.

Aber nur, wenn man selbst den Stift zur Hand nimmt und sich sein Jahr in den schönsten Farben selbst ausmalt …

Zudem gibt es Seiten für Notizen, Feiertagstabellen, Weltkarten, Monatsplaner und diesmal auch Rezeptideen sowie einen kulinarischen Kalender.

Der Kalender erscheint in einer limitierten Auflage von 800 Exemplaren auf Englisch, 12 x 19 cm, 152 Seiten, Offset-Print auf FSC-zertifiziertem Papier, Gummis in den Farben Rot, Gelb, Orange, Pink, Blau, Limonengrün, Weiß, Schwarz, Grau, 3 Gummibänder pro Kalender

Bestellt man ihn direkt bei Julie Joilat, kostet er 23 Euro.

Colour me 2018 1/18 © Julie Joliat Colour me 2018 2/18 © Julie Joliat Colour me 2018 3/18 © Julie Joliat Colour me 2018 4/18 © Julie Joliat Colour me 2018 5/18 © Julie Joliat Colour me 2018 6/18 © Julie Joliat Colour me 2018 7/18 © Julie Joliat Colour me 2018 8/18 © Julie Joliat Colour me 2018 9/18 © Julie Joliat Colour me 2018 10/18 © Julie Joliat Colour me 2018 11/18 © Julie Joliat Colour me 2018 12/18 © Julie Joliat Colour me 2018 13/18 © Julie Joliat Colour me 2018 14/18 © Julie Joliat Colour me 2018 15/18 © Julie Joliat Colour me 2018 16/18 © Julie Joliat Colour me 2018 17/18 © Julie Joliat Colour me 2018 18/18 © Julie Joliat

Schlagworte: Editorial Design, Kalender Design