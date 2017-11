So charmant können nur Franzosen Hamburger inszenieren

08.11.2017 von Sabine Danek

Die Pariser Gestalter und Zeichenkünstler Violaine & Jérémy haben die Burgerkette Le Big Fernand mit einer tollen illustrierten Identity versehen – samt fliegender Pilze und abgeschnittenem Finger.

●Die Pariser Gestalter Violaine & Jérémy sind bekannt für ihren kunstvollen Stil, der Farben großflächig pulsieren und an Matisse denken lässt oder wie in einem Gemälde von Monet flirren – ganz so wie in ihren Arbeiten für das Théâtre des Bouffes Du Nord.

Genauso umwerfend aber ist der detailliert feine Strich von Jérémy, der für den Louvre wunderschöne Plakate zeichnete, für den spanischen Fashion-Brand Loewe eine Hunde-Porträtserie oder ein Plattencover für Bullitt.

Für die französische Burgerkette Le Grand Fernand, die auch Filialen in Dubai, Hong Kong und London hat, haben Violaine & Jérémy jetzt ein Erscheinungsbild entwickelt, dass so humorvoll, charmant wie trés francais ist.

Kein Wunder, wenn sie die Burgerbräterei L’Atelier du Hamburgé nennen, in dem Magazin La Gazette du Steak von Qualität und Zutaten der Burger sprechen und das alles mit fliegenden Ingredienzen, mit Auberginen, antiquierten Muskelmännern, Speckstreifen und Rosmarinzweigen versehen, die in feinem Strich auch die Speisekarten, Verpackungen und Platzdeckchen überziehen, während ein abgeschnittener Finger auf die Erfrischungstücher verweist.

Das ist so augenzwinkernd wie schön und wird zudem begleitet von einer Reihe Briefmarken, Wimpeln und Stickern, von alten Flugzeugen und Katzen mit Hypno-Blick, von pickeligen Teenies, Bart Simpson und Akrobaten und dazu gibt es Fußballsammelbilder, auf denen das Team vorgestellt wird, und ein Stempel mit Vintage-Wellenrand.

Gleichzeitig zeichneten Violaine & Jérémy die Schrift Archibald Fernand für Le Big Fernand, den wohl charmantesten Burger der Welt, auf dessen Hamburger-Körper samt dünner Beinchen ein keckes Hütchen sitzt.

Schriftzug 1/19 © Violaine & Jérémy Packaging 2/19 © Violaine & Jérémy Packaging 3/19 © Violaine & Jérémy Wasserflasche 4/19 © Violaine & Jérémy Reinigungstücher 5/19 © Violaine & Jérémy Packaging 6/19 © Violaine & Jérémy Illustration 7/19 © Violaine & Jérémy Illustration 8/19 © Violaine & Jérémy Illustration 9/19 © Violaine & Jérémy Menükarte 10/19 © Violaine & Jérémy Menükarte 11/19 © Violaine & Jérémy Journal 12/19 © Violaine & Jérémy Geschäftsausstattung 13/19 © Violaine & Jérémy Visitenkarten 14/19 © Violaine & Jérémy Briefmarken 15/19 © Violaine & Jérémy Stempel 16/19 © Violaine & Jérémy Karte 17/19 © Violaine & Jérémy Schriftzug 18/19 © Violaine & Jérémy Schriftzug 19/19 © Violaine & Jérémy

Schlagworte: Corporate Identity, Illustration