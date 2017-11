Wer nicht hören kann …

06.11.2017 von Antje Dohmann

… hat auch Schwierigkeiten, zu sprechen. Um gehörlosen Menschen zu helfen, diese Herausforderung zu meistern, entwickelte die Designerin Hanna de Vries eine spezielle Schrift.

●Ohne die Fähigkeit zu hören, ist das Erlernen des Sprechens eine riesige Herausforderung. Gehörlose Menschen wissen weder wie Worte klingen sollen noch wie sie klingen, wenn sie sie aussprechen. Ganz zu schweigen davon, dass es keine Möglichkeit gibt, Wörter intuitiv zu buchstabieren. Hanna de Vries, die an der Folkwang Universität in Essen studierte und zur Zeit ein Praktikum bei AHOY Studios in New York macht, gestaltete eine Schrift, die – anders als die herkömmliche Lautschrift – ausschließlich Buchstaben des lateinischen Alphabets verwendet. Natürlich um einige Varianten ergänzt, da einige Buchstaben, etwa das v, ja mehrere Laute abbilden.

»Meine Schrift soll intuitiv und auditiv interpretierbar sein und allein aus den Zeichen der lateinischen Schrift bestehen,« sagt Hanna de Vries. »Also habe ich versucht, für jeden Buchstaben eine Form zu finden, die die Aussprache dieses Zeichens visuell unterstützt und es den Betrachter intuitiv sagen lässt. Die Buchstaben sollen optisch den Klang des Lautes wiedergeben.«

Sieht man die zusätzlichen Zeichen einzeln sind sie nicht direkt selbsterklärend. Um sie zu verstehen müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Der Buchstabe muss im Wortzusammenhang stehen und die Schriftsprache beziehungsweise die Rechtschreibung der Schriftsprache muss bekannt sein.

»Meine Schrift soll dabei helfen, zu verstehen, wie ein Buchstabe im Zusammenhang eines Wortes ausgesprochen wird,« fasst Hanna de Vries zusammen. Die noch namenlose Type kann beim Lesenlernen von Gehörlosen ebenso hilfreich sein wie ganz allgemein beim Erlernen einer Fremdsprache.

Hoffen wir, dass Hanna de Vries bald eine Foundry und einen Verlag findet, die die Schrift veröffentlichen und anwenden.

