PAGE 12.2017 ist da! Diesmal geht’s ums Scribbeln in Briefings, Kundengesprächen und Workshops

26.10.2017 von PAGE Redaktion

Sketching, Graphic Recording, Visual Thinking – in diesem Heft dreht sich alles ums Scribbeln und wie man es am besten einsetzt.

●Scribbeln gehört zum Handwerkszeug eines jeden Gestalters – sei’s zur Verdeutlichung erster Ideen, fürs Briefing, im Kundengespräch oder bei der Entwicklung von User-Experience-Projekten. In PAGE 12.2017 zeigen wir anhand von Praxisprojekten, wie Sie mit einfachen Skizzen den kreativen Prozess beflügeln und die Kommunikation erleichtern.

Skizzen und Scribbles ziehen sich durch alle Kreativdisziplinen, vom Layout übers Storyboarding bis zum UX-Prototyping. Keine Digital- und Service-Design-Agentur ohne Post-it-Wand, an der Designer und Developer sich mittels Skizzen über Konzepte und ihre Umsetzungen austauschen.

Und doch haben viele Kreative Hemmungen, einfach so drauflos zu kritzeln …

Das lässt sich ändern: In PAGE 12.2017 sprechen wir mit Graphic-Recording-Expertin Anna Lena Schiller über die Kunst visuellen Denkens, sagen, welche analogen Zeichenwerkzeuge und digitalen Tools sich fürs Scribbeln eignen, und geben praktische Sketchnote-Tipps.

Weitere Themen in PAGE 12.2017

Vintage-Illustratoren wiederentdeckt

Wie inspirierend der Blick in die Vergangenheit sein kann, beweisen diese fünf Zeichner und ihr Werk



Voice User Interfaces gestalten

Statt grafischer Interfaces gilt es zunehmend sprachgesteuerte Anwendungen zu entwerfen. Wir berichten, wie sich die Arbeit von Designern dadurch verändert



Portfolios von UX-/UI-Designern

Was die Darstellung ihrer Fähigkeiten angeht, neigen Interaction Designer offenbar zum Understatement. Das muss nicht so bleiben! Wir präsentieren frische Portfolio-Sites – samt vielen Tipps zur Umsetzung



Step by Step: Digital-analoges Lettering

Seine Artworks kreiert der New Yorker Designer Glenn Wolk sowohl am Computer als auch von Hand auf Papier. Er zeigt uns, wie er dabei vorgeht



Ratgeber: Farbkonzepte fürs Webdesign

Was muss man bei der farblichen Gestaltung der interaktiven Elemente beachten? Tools & Tipps



Mehr zum Thema »Sketch it – Designkonzepte entwickeln und visuell kommunizieren« lesen Sie in der Titelstory in PAGE 12.2017:





Plus diesen Topics

Dynamic Sales Media für BMW

Von der iPad-App zum Printkatalog: So entstand das modulare Medienkonzept von Serviceplan Content



Geschäftsbericht für Studiosus Reisen

Wie Design Directors bei Kochan & Partner komplexe Marken- und Gestaltungsprojekte steuern



Check-up: Customized Agencies

Immer mehr Agenturen starten Exklusiv-Ableger für nur einen Kunden. Geht das Konzept für beide Seiten auf?



Connect Creative Competence

Unsere Brancheninitiative zur Förderung neuer Kompetenzen



Job & Gehalt

Transaction Editor

Wir danken Baugeld Spezialisten (München), Black+Decker (Towson, Maryland, USA), denkwerk (Köln), Kolle Rebbe (Hamburg), Moby Digg (München), Nadine Roßa (Berlin), Rauch Juice Bar (Wien), Riesenspatz (Berlin) und Ritter Sport (Waldenbuch) für Einblicke und Anregungen zum Thema »Sketch it!«.

