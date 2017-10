3D-Kunst mit Milchschaum

23.10.2017 von Miriam Harringer

Ein Instagram-Account, der Spaß macht – und Lust auf Kaffee …

Paying homage to my new black food colouring by making batman Let me know what I should make next! Ein Beitrag geteilt von DAPHNE TAN (@periperipeng) am 21. Okt 2017 um 17:25 Uhr

●Dass Marken mit ihren Produkten auch auf Instagram gefunden werden können, wird immer wichtiger. PAGE berichtete dazu kürzlich sowohl in einem Onlinebeitrag als auch in PAGE 11.2017. Ebenso Illustratoren sollten sich auf diesem Social-Media-Kanal tummeln, dazu hatten wir vor geraumer Zeit einen Artikel mit den zehn besten deutschsprachigen Illustratoren, denen man folgen sollte, zusammengestellt. Jetzt zeigen wir einen Account, der einfach das Hobby einer kreativen Frau aus Singapur ist – so heißt es zumindest auf der Seite. Der Produktname Barista Espresso taucht allerdings auf den neuesten Posts doch recht häufig auf, was vermuten lässt, dass es da ein Product Placement gegeben hat …

Sie kreiert jedenfalls unter dem Instagram-Namen »periperipeng« ohne Ende neue Milchschaum-3D-Kunst mit extra festem Schaum in Kaffeebechern. Auch wenn man Werke solcher Art schon mal gesehen hat, diese hier – mit Batman, Kraken, Katzen oder Faultieren – laden sehr zum Hinschauen und Schmunzeln ein:

🐙🐙🐙 (ps please forgive me for lacklustre cups and infrequent posts, gonna be really busy the next 2 weeks) Ein Beitrag geteilt von DAPHNE TAN (@periperipeng) am 16. Sep 2017 um 17:51 Uhr





Mood Ein Beitrag geteilt von DAPHNE TAN (@periperipeng) am 11. Aug 2017 um 18:00 Uhr

hula hoopin' Ein Beitrag geteilt von DAPHNE TAN (@periperipeng) am 19. Aug 2017 um 18:06 Uhr

Mehr Milchschaum-Kunstwerke gibt’s hier.

Trends und Fakten zu Instagram: Infografik

Schlagworte: Fun, Kunst, Social Media