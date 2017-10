Grafik17

Halle 622 Oerlikon, Schweiz

Die Grafik ist die größte Werkschau für Grafik und visuelle Ausdrucksformen in der Schweiz.

●Junge Kunst, grafische Arbeiten, Typografie, Illustrationen, Games, leckere Drinks und gute Musik – all das erwartet die Besucher der Grafik17. Jährlich zeigen über 130 nationale und vereinzelt internationale Grafiker, Illustratoren, Typografen, visuelle Gestalter, Game Designer und Künstler ihre aktuellen Arbeiten und verschaffen so einen repräsentativ aktuellen Überblick über das grafische Schaffen in der Schweiz.

Das ganze Programm gibt’s hier: www.grafik-schweiz.ch/de/grafik17/

