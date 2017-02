Agenturporträt: Morphoria Design Collective

07.02.2017 von Sabine Danek

PAGE gefällt …: Morphoria Design Collective aus Düsseldorf, das immer wieder nach neuen Formen und nach neuer Typografie sucht, das Schrift erweitert, staucht, um die Ecke schickt – oder in einen Dönerspieß verwandelt.

Name Morphoria Design Collective

Location Kölner Strasse 365, 40227 Düsseldorf

Web

www.morphoria.com

https://www.behance.net/Morphoria

https://www.instagram.com/morphoria_design

https://www.facebook.com/MorphoriaDesignCollective/

Schwerpunkte Corporate Design, Editorial Design, Motion Graphics und Video, Exhibition Design, Interactive Design

Start 2006 im Studium an der damals noch Fachhochschule Düsseldorf kennengelernt (jetzt HSD Hochschule Düsseldorf) und schnell herausgefunden, dass man zusammen gute Ergebnisse erzielen kann. Seitdem wissen wir diese gute Teamfähigkeit zu schätzen und halten das weiterhin so bei.

2011 im Anschluss zum Studium hatten wir die Chance das Visuelle Erscheinungsbild für »die Grosse Kunstausstellung 2013 in Düsseldorf« zu gestalten. Das gab uns die Möglichkeit, uns als Team zu präsentieren und eine Plattform, unsere Kompetenzen zu zeigen.

Strukturen (nach dem Alphabet sortiert)

Morphoria Intern

Daniela Heweg

Exil-Kölnerin Daniela ist dauerhafter Teil unseres Büros in Düsseldorf. Sie hat in den Niederlanden gelernt mit Kettensägen Styropor-Skulpturen zu schneiden und ist – abgesehen davon – unsere Expertin für Editorial Design und Typografie.

Ausbildung im Atelier van Lishout in Rotterdam (FKJ). Studium an der Universität zu Köln im Studiengang Kunsthistorik. Abschluss zur Diplom Designerin an der HSD Düsseldorf im Fachbereich Kommunikationsdesign.

Alexandros Michalakopoulos

Auch Alex gehört zum festen Kern des Düsseldorfer Büros. Mit seinem Diplom Projekt »Deaf Mag« konnte er internationale Kulturförderungen für sein Magazin gewinnen. Sein Wissen in den Gebieten Dokumentarfilm, Digital Media und Typografie machen ihn zu einem unersetzlichen Teil unseres Teams.

Ausbildung zum staatlich geprüften Grafik-Designer an der Akademie für Kommunikation, Stuttgart. Studium an der HSD Düsseldorf mit Abschluss zum Diplom Designer im Fachbereich Kommunikationsdesign.

Andreas Ruhe

Andreas ist fester Bestandteil unseres Düsseldorfer Studios. Seine Erfahrung verdankt er seiner Arbeit für Design Hoch Drei in Stuttgart und seiner jahrelangen Tätigkeit als Freelancer. Er ist die perfekte Besetzung für unser Editorial- und Ausstellungsdesign.

Ausbildung zum staatlich geprüften Grafik-Designer an der Akademie für Kommunikation, Stuttgart. Studierte an der Hochschule Düsseldorf und der Universität von Buenos Aires. Abschluss zum Diplom Designer an der HSD.

Marco Schmidt

Marco arbeitet seit über 10 Jahren als freiberuflicher Art Director und Designer. Er ist seit dem an Design- und Produktionsprozessen für TV und Event beteiligt, was ihn zu unserem Experten für Motion Design und 3D-Visualisierungen macht. Auch Marco ist fester Bestandteil unseres Düsseldorfer Studios

Studium am Central Saint Martins College of Art and Design in London und Abschluss zum Diplom Designer an der Fachhochschule Düsseldorf im Studiengang Kommunikationsdesign unter Uwe J. Reinhardt und Holger Jacobs.

Morphoria Extern

Benjamin Baltus

Benjamin ist unsere Kraft aus dem Ruhrpott und unterstützt uns bei allen Aufgaben rund um Illustration und Gestaltungshandwerk. Seine Erfahrung als Steinmetz hilft uns bei Fragen zu Material und zur Umsetzung großformatiger Installationen. Seine zweite Leidenschaft ist der Radsport. Hier findet ihr Ben als VeloWonka.

Ausbildung zum Mediengestalter für Digital und Printmedien in Essen. Studium zum Diplom Designer an der HSD Düsseldorf im Fachbereich Kommunikationsdesign.

Kristin Braun

Kristin ist unsere Spezialistin für Konzeption und Design im Bereich Szenografie und Ausstellungsgestaltung. Sie war vor ihrer Selbständigkeit unter anderem für Remolino, Buenos Aires und Ralph Appelbaum Associates, Berlin tätig. Kris lebt in Berlin und ist unser Kontakt für Kunden aus der Hauptstadt.

Ausbildung zur Mediengestalterin für Digital- und Printmedien in der Fachrichtung Mediendesign bei der ARtKommunikation GmbH in Koblenz. Abschluss zur Diplom Designerin an der HSD Düsseldorf im Fachbereich Kommunikationsdesign.

Robert Heck

Robert steht uns mit seinem Fachwissen und seinem erfahrenen Auge im Bereich Fotografie zur Seite. Dank seiner Expertise in Lichtsetzung und seiner Routine bei umfangreichen Produktionen bleiben wir in jeder Situation entspannt.

Studium an der Akademie der bildenden Künste Stuttgart, Malerei und freie Grafik. Ehemaliger Dozent an der Universität Stuttgart, Fakultät Architektur. Seit 2001 Dozent an der Akademie für Kommunikation im Bereich Fotografie.

Inspiration Es gibt natürlich die offensichtlichen Quellen aus anderen kreativen Feldern wie Kunst, Architektur, Musik oder Film, aber als unsere verlässlichste Ressource hat sich tatsächlich die fachspezifische Recherche herausgestellt. Die Inspirationssuche im Design ist nie willkürlich, sondern verfolgt ein klares Ziel, und sich mit bestehender Forschung im Umfeld des Problems zu befassen, ist sehr ergiebig. Das können wissenschaftliche Experimente, Dokumentationen oder Fachzeitschriften sein, aber es ist auch keine Schande, sich die Basis bei Wikipedia anzulesen, um einen Einstieg in schwierige Themen zu finden.

Arbeitsweise Respekt voreinander und offene Kritik bringen das Maximum einer guten Idee zum Vorschein.

Helden Kurt Weidemann, Otl Aicher, Jan Tschichold, Niklaus Troxler, Andreas Uebele, Sascha Lobe, Fons Hickmann, Mirko Borsche.

Für wen sie einmal im Leben arbeiten möchten Es braucht oft etwas Erfahrung oder Mut, sich auf das Urteilsvermögen eines Zweiten einzulassen. Wir sind immer sehr glücklich, wenn wir Kunden finden, die uns Designern das nötige Vertrauen schenken, um das Potential eines Projekts voll ausschöpfen zu können.

Kunden Baba Green GmbH | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) | DEAF MAGAZINE | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) | Die Grosse Kunstausstellung | Erzbistum Köln | Goethe Institut | Goethe Museum Düsseldorf | Gwangju Museum of Art (Südkorea) | K. West Magazin | Karls Restaurant | Kultursymposium Weimar | Kunsthaus NRW Kornelimünster | Landeshauptstadt Düsseldorf | MetaDesign | Museum Kunstpalast | Theater Film Fest | Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V. | Yong Chang Chung Artist |