Next Level 2017

09.11.2017 - 12.11.2017



NRW-Forum Düsseldorf

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2016 findet das Games-Festival 2017 zum zweiten Mal im NRW-Forum statt.

●Vom 9. bis 12. November 2017 geht´s in Düsseldorf wieder um die Zukunft der digitalen Spiele. Das »Festival for Games« ist erneut im NRW-Forum zu Gast und lädt alle Interessierten ein, sich themenübergreifend über die Potenziale in Kunst, Bildung und Wirtschaft zu informieren und intensiv auszutauschen.

Mehr Infos unter www.next-level.org

Schlagworte: Animation, Game Design