PAGE Seminar: »Bildrecht!« – 13. April 2018

Hier können Sie ein fundiertes Rechtswissen in Sachen »Bildrecht« für Ihren Arbeitsalltag erlangen. Die Teilnahme bewahrt Sie vor manch einer Bildrechtsverletzung …

●Was Bildnutzer und Bildurheber in Zeiten von Facebook & Co wissen müssen: Fragen zum Thema klären und beantworten die Referentinnen Sabine Pallaske und Silke Kirberg im neuen PAGE Seminar »Bildrecht«, das am 13. April 2018 in Hamburg stattfindet.

Die gutgläubige Nutzung von Bildern im Kommunikations-, Grafik- und Mediendesign kann Nachforderungen in empfindlicher Höhe mit sich bringen. Und in Anspruch genommen wird immer der zuerst, der ein Bild der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Gut also, wenn Artdirektoren, Art-Buyer, Bildredakteure, Social-Media-Manager, Editorial Designer, Grafiker, Bildgestalter und Website-Betreiber verstehen, was sich hinter dem Begriff »Bildrecht« sowie hinter den einzelnen Lizenzmodellen verbirgt. Das Thema birgt mehr Fallstricke, als man denkt.

Im PAGE Seminar »Bildrecht« erklären Sabine Pallaske und Silke Kirberg an anschaulichen Beispielen aus der Praxis, was Illustratoren und Fotografen sowie Agenturen und Unternehmen bei der Auftragsvergabe und Verwertung von Bildern beachten müssen. Sie beleuchten auch, wie man sich in den bildorientierten Social Networks wie Instagram und Pinterest verhält. Zudem erhalten Sie als Teilnehmer geldwerte Tipps für die Vertragsgestaltung und Nutzungsrechtsklärung und können die Pausen nutzen, um über konkrete Fälle zu sprechen!

Das PAGE Seminar findet am 13. April 2018 in den Design Offices, Hamburg Domplatz, von 9:00 bis 17:30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr von 756 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.) ist gut investiertes Geld. Die Teilnahme bewahrt Sie vor manch einer Bildrechtsverletzung und hilft Ihnen im Falle, dass Sie selbst der Urheber sind, Ihre Rechte zu wahren und angemessene Honorare durchzusetzen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Die Agenda

Grundzüge des Urheberrechts

Was ist urheberrechtlich geschützt, und wer hat wann die Nutzungsrechte inne?

Schranken des Urheberrechts und Nebenrechte

Welche Rechte Dritter bestehen unter welchen Bedingungen, und wer muss sich wann genehmigen lassen, ob die Bilder veröffentlicht werden können?

A. Model Release: das Recht am eigenen Bild, Klärung mit Einzelpersonen oder Modelagenturen (Kunsturhebergesetz, Grundgesetz, EMRK)

B. Property Release: Was ist Panoramafreiheit, und wo braucht es die Genehmigung des Grundstückseigentümers?

C. Markenrecht: Imageübertragung oder Beiwerk? Augen auf bei Styling und Requisite – hier herrscht großer Abstimmungsbedarf.

Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen

Wer räumt wem wann was ein – und wie? Welche Rechte habe ich als Designer, Filmemacher, Fotograf auf der einen Seite und welche als Nutzer auf der anderen Seite?

A. Stock: RM/RF/Microstock/Creative Commons/Flickr & Co

B. Individualvertrag (Designer, Texter, Fotograf, Illustrator, Filmemacher)

C. Miturheberschaft (extrem wichtig, beispielsweise bei Postproduktion oder Styling und Food-Fotografie)

Urheberrecht und Social Media

A. Grundsätzliches

B. Quellenangabe

C. Wie schütze ich mich gegen Missbrauch? (Branding und andere Methoden)

D. Welche Lizenzregelungen gelten bei den verschiedenen Bildagenturen?

Die Tücken im Detail

A. AGB – was ist das eigentlich?

B. Angebote korrekt formulieren

C. Rechteumfang richtig beschreiben

Wer haftet?

Die Rechtekette und die Konsequenzen für Nutzer, Besteller und Urheber bei Rechtsverletzungen

Über die Referentinnen

Sabine Pallaske, Mitbegründerin und bis 2016 Geschäftsführerin von F1online, ist Coach in Sachen Bild- und Urheberrechte mit Bildgerecht.de. Sie hat Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule Darmstadt studiert und war selbstständig als Fotografin tätig. Ihre Sachkompetenz bringt sie unter anderem beim Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) aktiv ein, bei der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) sowie bei diversen Foren. Ihr ist es ein Anliegen, das Chaos im Bild- und Lizenzrecht für Anbieter wie Nutzer durchschaubar zu machen.

Rechtsanwältin Silke Kirberg ist Inhaberin der auf Urheber- und Medienrecht spezialisierten Kanzlei Kirberg in Hamburg. Kernbereich ihrer Tätigkeit ist das Bildrecht. Sie berät und vertritt überwiegend Unternehmen und Freiberufler aus der Medienbranche, insbesondere Bildagenturen und Fotografen. Durch ihre langjährige Praxis ist ihr das Bildgeschäft bestens vertraut. Silke Kirberg ist Mitglied des Experten-Netzwerks BVPAexperts.

