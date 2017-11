#zeitsichzuversöhnen: Die Penny Weihnachtskampagne ist da

10.11.2017 von Sabine Danek

Es weihnachtet in der Kampagne, die Serviceplan für Penny entwickelte und die zum Fest der Liebe zur Versöhnung aufruft – mit der Familie, Großbritannien und der Konkurrenz.

●Sehr erfolgreich haben sich Supermarktketten in den letzten Jahren in der Sozialarbeit engagiert – zumindest was die Aufmerksamkeit und den Erfolg in der Werbebranche angeht.

In der Weihnachtskampagne für Penny hat Serviceplan jetzt das Thema Versöhnung gewählt. Im Zentrum: der zweiminütige Clip »Der Weg«, der zeigt, wie bedrohlich und schwer einem der Weg zur Versöhnung oftmals scheint. Als ob man sich durch Schneestürme kämpft, von wilden Tieren bedroht wird oder durchs Eis bricht.

Auf eine so emotionale wie durchaus auch umstrittene »Pointe« wie der preisgekrönte Spot #heimkommen von Jung von Matt verzichtet Serviceplan dabei – und setzt stattdessen auf ein gefühlvolles Augenzwinkern.

Diese gelungene Prise Humor findet sich ebenfalls auf den Plakaten, auf denen es neben persönlichen Wiederannäherungen auch um Versöhnungen im größeren Stil: »Hello Britain, we still love you!« heißt es da – und, mit Blick auf die Konkurrenz »Lidl lohnt sich. Auch.«

Begleitet wird die Kampagne Weihnachten. Zeit, sich zu versöhnen von einer Microsite samt Gewinnspiel für den PENNY Versöhnungswein. Gewinner bekommen ihn samt Zahlenschloss und passendem Code zugeschickt und können die vorfrankierte Weinflasche an eine Person weiterschicken, mit der sie sich versöhnen möchte. Möchte diese das auch, kommt man mit dem Code zum Öffnen auf ein gemeinsames Glas Versöhnungswein vorbei.

