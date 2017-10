Infografik: Design Trends 2017

13.02.2017 von Miriam Harringer

Icons, Card Based Design, fette Typo, experimentierfreudige Farbpaletten und mehr …

●Mit den aktuellen Trends in der Kommunikationsbranche beschäftigte sich bereits die Titelstory in PAGE 02.2017, die übrigens nicht nur fürs Frühjahr 2017 interessant sind. Es geht dabei um Werbeillusion versus Wirklichkeit, authentische Kampagnen, die Anwendung von GIFs in Social-Media-Posts, variable Fonts oder die Internet-Hasserkultur.

Im Netz wurde zudem kürzlich eine Infografik veröffentlicht, die auf die Trends bei Farben, Formen, Schriften und Co. eingeht. Die Grafik zeigt zuerst vier Trends, die bleiben, und im Anschluss vier, die sich erst noch beweisen müssen.

Dass Erscheinungsbilder sich aktuell gerne an bunten Farben und fetten Schriften bedienen, zeigt auch ein Beispiel aus dem PAGE-Repertoire: So bunt und modern ist Bielefeld – mit neuem Logo und Markenauftritt. Icons hingegen werden laut Infografik eher immer zarter – mehr zum Thema Icons gibt es in PAGE 12.2016 tun. Dort wird erläutert, wie Icons und Piktogramme die moderne Informationswelt prägen.

In der Farbwelt liegen angeblich Neontöne und Pastellfarben vorn – sehen Sie hier die gesamte Grafik:

(Quelle: coastalcreative.com)

Zum Thema: Design Trends – Infografik 2016

Schlagworte: Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Kreativbranche