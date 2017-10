Die besten Packaging Designs

27.10.2017 von Miriam Harringer

Ein Best-of an den schönsten und interessantesten Verpackungsdesigns der letzten Zeit – darunter dieses Twin Peaks Bier von David Lynch höchstpersönlich …

Twin Peaks Bier © David Lynch | Mikkeller | Illustration: Ben Kopp und Keith Shore

●Ob Form, Material oder grafisches Design der Verpackung: Regelmäßig stellen wir inspirierende, nachhaltige und innovative Packaging Designs vor wie beispielsweise dieses oben im Bild zu sehende Bierdosen-Design von David Lynch höchstpersönlich, der dafür eng mit den beiden Illustratoren Ben Kopp und Keith Shore sowie der Mikkeller Brauerei zusammenarbeitete.

Die Kollaboration entstand für das »Festival of Disruption«, ein von Lynch kuratiertes Event, das Mitte Oktober in Los Angeles stattgefunden hat. Die Bierdosen sind eine Art Hommage an seine populäre Serie der 1990er Jahre »Twin Peaks« und basieren auf drei Szenerien, die man als Twin Peaks Fan sofort wie­der­er­ken­nt.

Den Hintergrund ziert eine aufregende, aber minimalistisch gehaltene, Textur, vorne ist je eines der Motive zu sehen, Typografisches findet man in diesem Design ganz dezent an der Seite, damit die Illustrationen im Vordergrund stehen. Und so heißen die Craft Beer Sorten auch angemessen Log Lady Lager, Damn Good Coffee Stout und Red Room Ale.

Des Weiteren leuchten bei den von PAGE ausgewählten Verpackungsdesigns auch schon mal digital gedruckte Flaschenlabels für Wein in bunten Farben, wird Obstler malerisch in Szene gesetzt oder Tierfutter als ganzes Legespiel konzipiert. Die Geschichte der Prohibition wird mit dem Surrealismus kombiniert oder ein Buchladen in Schweden lässt die Macht der Worte für sich sprechen und noch vieles mehr.

Im Trend sind verspielte Illustrationen, typografische Designs und nachhaltige Packagings – vor allem im Food-Segment möchten Plastikverpackungen ersetzt werden.

Einige Verpackungen sind durch Kunst, Geschichte sowie Literatur inspiriert und nehmen Bezug darauf. In der Galerie gibt es ein kunterbuntes Best-of an Verpackungen zu sehen, die die PAGE-Redaktion überzeugt hat:

Liberty London Food »Schokolade« | Illustration: Jordan Andrew Carter 1/18 Aus einer Reihe von 50 Food-Produkten mit 14 Illustratoren für die Mini British Food Hall © & Smith Snack-Verpackung »Ni’s Bar« | verschließbare Tüten mit Etiketten aus einer Onlinedruckerei | Business von Niki Langanger 2/18 © Make Studio Packaging Design für Blumbey | Kunde: Këlevi | Location: Mendoza, Argentina 3/18 © EstudioArgo Glühbirnen-Packaging 4/18 © Angelina Pischikova & Anna Orlovskaya Packaging Design für das Obstgut Ledinegg | Etiketten 5/18 © Creative- & Art Direction: Bruch—Idee&Form; Illustration: Viola Nicolai Packaging Design für Electric Ink 6/18 © Robot Food Etikettendesign für Pepe Raventos 7/18 © Mucho Packaging Design minime 8/18 © tomatdesign Flaschenlabels für XY Wein 9/18 © Studio Parr Booths Tea Range 10/18 © Smith&+Village Easy-Mixers 11/18 © TSMGO | The show must go on Summerhill Market 12/18 © Blok Niche Wine Co. – Somm 13/18 © Frost Higgidy 14/18 © B&B studio Packaging für den schwedischen Buchladen »Akademibokhandeln« 15/18 © Garbergs_Project Glühbirnen-Packaging 16/18 © Angelina Pischikova & Anna Orlovskaya Macondo Chocolate: Verschiedene Motive 17/18 © Stephen Smith & A-Side Studio Fort Point Beer 18/18 © Manual

Dieser Beitrag wird regelmäßig mit neuen Verpackungsdesigns aktualisiert. (Erstveröffentlichung PAGE online: 15.09.2017)

