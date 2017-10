PAGE Seminar: »Multisense Design« – am 4. Mai 2018

23.10.2017 von Sinja Kik

Das PAGE Seminar mit Olaf Hartmann, Geschäftsführer des Multisense Instituts, richtet sich an Designer, Marketingverantwortliche und Brandingstrategen …

●In einer überkommunizierten, konsumkritischen und werbemüden Welt birgt die multisensorische Gestaltung von Produkten, Werbebotschaften und Verkaufsprozessen eine große Chance zur Differenzierung. Denn das Gros aller Informationen verarbeiten wir an der bewussten Wahrnehmung vorbei mit dem unterbewussten, impliziten System unseres Gehirns. Deshalb ist multisensorisches Marketing auch kein Hype – es ist ein Erfolgsmodell. Aber Vorsicht! Die Annahme, mit kreativ veredelten Printprodukten automatisch auch Wertschätzung und Wirksamkeit steigern zu können, ist ebenso eine Mär wie die Gleichung »Millionen Klicks = Millionen Umsätze«.

In unserem Seminar zeigt Ihnen Olaf Hartmann anhand konkreter Beispiele und neuster Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Verhaltensökonomie, Psychologie und Sensorikforschung, wie sich die Kraft multisensorischer Kommunikation entfaltet. Er erklärt, wie Sie zielgerichtet mittels multisensorischer Verstärkung die gesamte Costumer Journey hindurch mehr Aufmerksamkeit, Erinnerung, Glaubwürdigkeit, Wertschätzung und Kaufbereitschaft erzeugen können. Das Wissen um das Aktivierungspotenzial der einzelnen Sinne bereichert alle Gestaltungsdisziplinen: Kommunikations- und Packaging Design ebenso wie UX, Service und Interaction Design. Richtig eingesetzt, steigert es den Erfolg im Dialogmarketing, in der Werbung und am Point of Sale. Aber auch in den digitalen Medien können wir dieses Wissen gezielt nutzen – schon Bild- und Textsprache können mental simulieren und virtuell haptische Erlebnisse stimulieren.

Das Seminar richtet sich somit an Designer, Marketingverantwortliche und Brandingstrategen – kurzum an alle, die nicht Effekthascherei betreiben, sondern das Budget gewinnbringend einsetzen, wirksam kommunizieren und Marken nachhaltig stark machen wollen. – Profitieren auch Sie von Olaf Hartmanns fundiertem Know-how aus der Praxis für die Praxis.

Das Seminar findet am 4. Mai 2018 im Hotel 25hours, Hamburg-Bahrenfeld, von 9:00 bis 17:30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 748 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.). Die Gebühr umfasst die Tagungskosten, Lunch und Kaffeepausen. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt.

Die Agenda

1) Update: Neuromarketing und Verhaltenspsychologie

– Die Macht des Unbewussten

– Wie implizite Ziele die Wahrnehmung lenken

– Warum Ziele die Quelle der Emotionen sind

– Wie das Gehirn (Kauf-)Entscheidungen fällt

2) Basics: Multisensorisches Marketing

– Vom sensorischen Reiz zum Markencode

– Die Macht der multisensorischen Verstärkung

– Von der Positionierung zum Touchpoint-Management

– Mit dem ARIVA-Wirkmodell Kommunikation erfolgreicher machen

3) Multisensorik in der Praxis: Fallbeispiele, Workshop & Training

Best Practice Cases aus den Bereichen Packaging, Ad Specials, Kommunikation, E-Commerce, Produktdesign und Corporate Design

– Irradiations- und Priming-Effekt bewusst nutzen

– Mit Embodiment und »Tu«-Effekt die Erinnerung verstärken

– Durch Haptik Glaubwürdigkeit, Wertschätzung und Kaufbereitschaft erhöhen

– Kreativsession anhand einer Aufgabenstellung aus der Praxis der Teilnehmer

Der Bestsellerautor, Berater und gefragte Keynote-Speaker schöpft in seiner lebendigen Moderation aus mehr als 20 Jahren Marketingerfahrung.Olaf Hartmann, Geschäftsführer des Multisense Instituts, ist einer der führenden Experten für multisensorisches Marketing.

Bei Fragen zu einem unserer Seminare oder zu Ihrer Anmeldung wenden Sie sich bitte an

Sinja Kik

Redaktionsasstistentin/Editorial Assistant



E-Mail: info (at) page-online.de

Telefon: +49 40 85183400

[2705]

Schlagworte: Branding, Kommunikationsdesign