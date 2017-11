Hier kommt PAGE 06.2016 – als Einzelheft oder in einem unserer Abo-Angebote

Mit diesem Heft lernen Sie Auftragsakquise lieben. Oder Sie verlieben sich in die Ästhetik des Neuen, in die Süpergrüp, in die aktuellen TDC-Gewinner oder in viele andere Helden und Heldinnen des Kreativ-Universums von PAGE.

●Sie sind Freelancer und finden Kundenakquise einfach nur gruselig? Dann haben wir die Titelgeschichte von PAGE 06.2016 für Sie geschrieben.

Es soll ja Freiberufler geben, die betreiben keine Akquise und werden trotzdem immer wieder gebucht. Kündigt sich eine Flaute an, schlafwandeln diese vom Glück verwöhnten Jungs und Mädels einfach mal rein in irgendeine creative area, und schon erinnert sich jemand an sie und weiß auch gleich jemanden, »der genau einen mit deinem Profil sucht«. Nun ja, könnte man jetzt denken, Planungssicherheit sieht auch für kreative Berufe irgendwie anders aus …

Wissen Sie was? In den meisten Fällen ist dieser »zufällige« Business-Matching-Moment nichts anderes als der letzte Schritt einer elegant angebahnten Akquise-Aktion. Extrovertiert, introvertiert – es gibt für jeden Persönlichkeitstyp Strategien, Kniffe und Kanäle für nachhaltige Kundenakquise, die sich gut anfühlt. Einige Freiberufler machen es sogar über das Jobcenter vom Arbeitsamt. Wir reden hier nicht von ehemaligen Festangestellten, die sich gerade selbstständig machen und Gründungszuschuss beantragen, sondern von gestandenen Freelancern, die via Kurzbewerbung das Thema Kaltakquise umgehen. In PAGE 06.2016 erklären Ihnen erfahrene Akquise-Füchse, wie auch das geht.

Und so haben wir ein Paket aus Methoden und Beispielen für Sie geschnürt, die Akquise – auch aus dem Stand heraus – leicht machen. Wir haben erfolgreiche Freelance-Designer und -Developer gefragt, wie sie neue Kunden gewinnen, und uns bei Entscheidern in Agenturen umgehört, wann sie sich als potenzieller Auftraggeber angesprochen fühlen und über welche Kanäle sie auf kreative Köpfe aufmerksam werden. Eines kam dabei immer wieder heraus: Der Mix macht’s.

Weitere Top-Themen in PAGE 06.2016:

TDC New York 2016

Die spektakulärsten Arbeiten des Designwettbewerbs

Ästhetik des Neuen

Der Handmade-Look hat den Mainstream erreicht. Und nun? Ein Ausblick auf kommende Bildsprachen

Hotspot Los Angeles

Warum es Kreative weltweit an die Westküste zieht – ein Besuch vor Ort

Süpergrüp – was hat sie vor?

Von Mirko Borsche bis Erik Spiekermann – Deutschlands berühmteste Designer haben sich zusammengeschlossen

Plus diesen Topics:

Innovation Units in Agenturen

Eigens installierte Labs und Einheiten sollen neue Ideen und Technologien erkunden. Wie läuft das konkret? Und gelingt der Transfer ins Auftragsgeschäft?

Erlers Thema

Zum Auftakt unserer neuen Kolumne nimmt sich Johannes Erler das Prinzip Risiko vor

Die Sans Serif GT Eesti

Die Typo aus estnischen Kinderbüchern der Sowjet-Ära bildete den Ausgangspunkt für diesen Font

Architektur-Ikone inspiriert Typedesign

Wie Stefanie Schwarz und Dirk Wachowiak die Formen der Weissenhofsiedlung auf ihre Grotesk übertrugen

Gestalten und Drucken mit Schwarz

Wie erzeugt man Schwarz? Wie druckt man es am besten? Tipps und Tricks zum Umgang mit der Nichtfarbe

Ratgeber: Monitore für Designer & Developer

Bildbearbeitung, Layout, Webdesign, Videoschnitt – welches Display eignet sich für welche Aufgabe?

PAGE Digital Ranking 2016

Wer sind diesmal die 50 erfolgreichsten Agenturen?

