Die 5 besten Strategien für die perfekte Akquise

13.10.2017 von PAGE Redaktion

Neue Kunden und Aufträge gewinnen Kreative so …

●Wie läuft Akquirieren heute eigentlich? Eher nebenbei nach dem Motto: Akquirieren, ohne zu akquirieren? In der Tat ist es so, dass Kreative neue Kunden und Aufträge nicht mehr blind an Land ziehen. Die Zeiten von Kaltakquise-Anrufen sind längst vorüber, ja sogar nicht gestattet.

Für Agenturen, Start-ups, Freelancer und Berufseinsteiger haben sich mittlerweile smartere Akquiseformen etabliert – Zielgerichtetheit, gute Pressearbeit, Empfehlungen oder Netzwerken lauten wichtige Stichpunkte, sei es für eine Neukundenakquise oder einen Auftrag eines Kunden, mit dem man schon Projekte umgesetzt hat.

Gründe, warum sich Agenturchefs, Designbüros und Freelancer von kalten Akquiseformen abgewendet haben, wenn sie sie denn je betrieben, liegen auf der Hand: Die digitale Kommunikation und die zahlreichen Social Networks erfordern eben andere Akquise-Strategien.

Wir zeigen im PAGE eDossier »Akquise: Strategien & Tipps«, welche fünf Strategien sich in letzter Zeit besonders bewährt haben. Dazu geben wir Tipps für Agenturen, Designer und Developer und stellen ein paar sehr erfolgreiche Beispiele vor.

Zudem befragten wir Experten aus der Kreativbranche, wie und über welche Kanäle sie ihre Kommunikationsdienstleistung anbieten, um neue Kunden und Aufträge zu gewinnen. Sie beleuchteten für PAGE ihre Vorgehensweisen und verrieten uns darüber hinaus, was bei wem gut ankommt und was gar nicht geht.

Zu guter Letzt baten wir den Head of Online Marketing und den Head of Creative der weltweit bekannten Fitness-App Freeletics in einem Interview darum, ihre Strategie bei der Auftragsvergabe an Freelancer und Agenturen zu erklären.

