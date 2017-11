Porträt der Woche: Natalia Bzdak

27.10.2017 von Sabine Danek

PAGE gefällt …: Illustrationen von Natalia Bzdak, die so verschmitzt wie mitreißend mit Zweideutigkeiten spielt, dabei in weibliche Innenleben und unter Röcke gucken lässt – und ein neues Bild von Push-ups kreiert.

Name Natalia Bzdak

Location Augsburg / Gdansk

Web www.natalia-bzdak.de

www.instagram.com/natalia_bzdak

Start 2009 habe ich mein Designstudium an der TH Nürnberg beendet. Danach habe ich meinen Master an der HAW Hamburg studiert, den ich diesen Sommer abgeschlossen habe. Seit Sommer 2017 arbeite ich als freie Illustratorin in Deutschland und Polen.

Stil Emotional, üppig, figurativ und zweideutig.

Zudem beschreibe ich meinen Stil gerne als grafische Malerei.

Lieblingsmotive Bei Jobs ist es abhängig vom Kunden, aber persönliche Arbeiten zieren meist Blumen, Nacktheit, Frauen und das Ergründen von zwischenmenschlichen Beziehungen.

Technik Hauptsächlich analog mit Pinsel, Acryl oder Gouache. Digital korrigiert und manchmal collagiert.

Inspiration Eine Tasse guter Kaffee, Musik, Beobachtungen und das Bedürfnis die Welt anders zu sehen.

Kunden Beltz Verlagsgruppe, Hohe Luft, Drogerie dm, Psychologie Heute, Untitled Verlag und Agentur, Magic Moments…

Agent –

Bis zu den Knien 1/21 © Natalia Bzdak Buch »Innennah«: Einblicke 2/21 © Natalia Bzdak Buch »Innennah«: Sex, Opoium and Underwear 3/21 © Natalia Bzdak Buch »Innennah« 4/21 © Natalia Bzdak Büsche 5/21 © Natalia Bzdak Drogerie DM 6/21 © Natalia Bzdak Drogerie DM 7/21 © Natalia Bzdak Er und ich 8/21 © Natalia Bzdak Forbidden Fruits 9/21 © Natalia Bzdak Freedom 10/21 © Natalia Bzdak Hautsache 11/21 © Natalia Bzdak Hohe Luft 12/21 © Natalia Bzdak Neuer Anstrich 13/21 © Natalia Bzdak Periode 14/21 © Natalia Bzdak Psychologie heute – Begierde 15/21 © Natalia Bzdak Psychologie heute 16/21 © Natalia Bzdak Push-up 17/21 © Natalia Bzdak Schamgefühl 18/21 © Natalia Bzdak Sisters 19/21 © Natalia Bzdak Untitled Verlag – Magic Moments 20/21 © Natalia Bzdak Natalia Bzdak 21/21 © Natalia Bzdak

