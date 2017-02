Neues Buch von House Industries – der Prozess als Inspiration

Seit fast einem Vierteljahrhundert mischt die US-amerikanische Foundry House Industries mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus Schriften, Mode und Keramik die Designwelt auf.

●Das 400 Seiten starke Buch »The Process Is the Inspiration« ist eine illustrative, unterhaltsame Reise durch den kreativen Prozess des Studios. Präsentiert in dem für House Industries typischen authentischen und gelegentlich respektlosem Stil, bietet das Buch eine persönliche Perspektive auf die Herkunft von Ideen. Der Band enthält nicht nur eine Sammlung hilfreicher Lektionen, Geschichten und Case Studies, er zeigt auch, wie man obsessive Neugier in persönlich befriedigende und erfolgreiche Arbeit verwandelt.

Mit geprägtem Cover, Metallicfarben und -lack, sowie vier verschiedenen Papieren ist »The Process is the Inspiration« auch haptisch schön, vor allem aber machen es die vielen, vielen Fotos und Illustrationen zu einem Must-have für Designer.

Es erscheint erst im Mai, man kann es aber bereits jetzt hier vorbestellen.

Wir haben bereits Auszüge aus dem Buch gesehen und können nur sagen: Es macht Spaß!

House Industries (Andy Cruz, Rich Roat, and Ken Barber): The Process Is the Inspiration. New York (Watson-Guptill) 2017, 400 Seiten. 26,95 Euro. ISBN 978-0399578106

The Process Is the Inspiration 1/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 2/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 3/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 4/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 5/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 6/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 7/9 © House Industries

The Process Is the Inspiration 8/9 © House Industries