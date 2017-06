Magazin TypeNotes

14.06.2017 von Antje Dohmann

Die britische Foundry Fontsmith bringt ein gedrucktes Magazin mit Beiträgen rund um das Thema Schrift heraus.

●Mal geht es um Icons, mal um Schriften im Luxus Segment oder um On-Screen-Typography und natürlich gibt es jede Menge Schriften zu sehen. Einige der Beiträge findet man auch auf der Fontsmith Webseite, aber es ist schön, sie gut gestaltet und hochwertig produziert in dem 10 Pfund kostenden Magazin in der Hand zu halten. Jason Smith bezeichnet »Type Notes« als his little world of craft und wir freuen uns schon auf die zweite Ausgabe. Bestellen kann man es hier.

TypeNotes 1/17 © Fontsmith TypeNotes 2/17 © Fontsmith TypeNotes 3/17 © Fontsmith TypeNotes 4/17 © Fontsmith TypeNotes 5/17 © Fontsmith TypeNotes 6/17 © Fontsmith TypeNotes 7/17 © Fontsmith TypeNotes 8/17 © Fontsmith TypeNotes 9/17 © Fontsmith TypeNotes 10/17 © Fontsmith TypeNotes 11/17 © Fontsmith TypeNotes 12/17 © Fontsmith TypeNotes 13/17 © Fontsmith TypeNotes 14/17 © Fontsmith TypeNotes 15/17 © Fontsmith TypeNotes 16/17 © Fontsmith TypeNotes 17/17 © Fontsmith

Schlagworte: Schriften, Type Design, Typografie