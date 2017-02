Typografie-Grundlagen für Print und Online

03.01.2017 von Antje Dohmann

Diese Stolperfallen gibt es – und so kann man sie umgehen …

●Zoll- statt Anführungszeichen, proportionale Ziffern in Tabellen, schlecht gehintete Fonts für den Webauftritt – Stolperfallen im Umgang mit Schrift gibt es jede Menge.

Damit Sie da nicht hinein geraten, haben wir wichtige Regeln und Tipps zusammengestellt, mit denen der typografische Auftritt in Print und Web garantiert gelingt.

Das PAGE-eDossier »Perfekte Typografie für Print und Online« visualisiert auf den ersten Seiten die Anatomie der Buchstaben.

Im Anschluss verraten Typografie-Experten wie Erik Spiekermann, Luc(as) de Groot oder Göran Söderström ihre ganz persönlichen Dos and Don’ts in Sachen Schriften. Niemals Schriften nur deshalb nutzen, weil sie in Mode sind, Typografie und Web-Typografie nicht trennen oder auch mal hässliche Sachen machen sind nur einige davon.

Zudem geben wir Tipps für korrekte Satzzeichen – wie war das nochmal mit Strichen, Klammern oder An- und Abführungszeichen? Auch der Satz von Zahlen und Nummern, verschiedene Schriftklassen, Textauszeichnungen oder das Mischen von Schriften sind wichtige Themen im Umgang mit Schrift. Des Weiteren beantworten wir die Frage, wie man Text richtig setzt. Was muss ich bei der Schriftgröße beachten? Und welche Schrift ist eigentlich für welchen Zweck geeignet?

Für schöne Typografie ebenso unerlässlich: die Anwendung von OpenType-Features in InDesign. Diese sind gar nicht so einfach zu finden – wem das bisher noch nicht gelungen ist oder wer noch nicht danach geschaut hat, kann auch das hier nachlesen.

Zu guter Letzt finden Sie im PAGE-eDossier »Perfekte Typografie für Print und Online« ein übersichtliches Glossar typografischer Fachbegriffe – inklusive englischer Übersetzung. Darin erklären wir neben anderen Begriffen »Durchschuss«, »Ligatur«, »spationieren« oder »Zurichtung«. Wer sich noch intensiver weiterbilden möchte, kann sich obendrein unsere Tipps zum Weiterlesen anschauen.

