Das Versal-ß wird amtlich

19.01.2017 von Antje Dohmann

Schluss mit dem ss als Ersatz fürs große ß? Es besteht Hoffnung.

Dieses Buch aus dem Diogenes Verlag setzt das Versal-ß bereits ein – schön!

●Der Rat für Rechtschreibung schlägt der Kultusministerkonferenz vor, das versale ß in die amtliche deutsche Rechtschreibung aufzunehmen. Inzwischen gibt es unzählige Schriftfamilien mit diesem Zeichen, das auch in Unicode seinen Platz gefunden hat. Höchste Zeit also, diese Lücke im deutschen Alphabet zu schließen und das ss als Ersatz für das ß in der Großschreibung zu streichen. Die Empfehlung findet sich hier (Achtung PDF!).