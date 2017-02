Multitouch Infografik

07.02.2017 von Miriam Harringer

Diese Gesten sind heutzutage wie selbstverständlich. Mehr Infos zur Multitouch-Technologie gibt es hier …

© Garamantis Interactive Technologies

●Die intuitive Oberflächenberührung wird nicht nur auf unseren Smartphones und Tablets immer selbstverständlicher. Auch Ausstellungen, Museen oder Shops setzen die Multitouch-Technologie längst ein. Wie das funktioniert, zeigt diese Infografik, auf der man Informationen zu Technik, Geschichte sowie sogenannte Funfacts erfahren kann.

Dass Apple es im Jahr 2004 nicht schaffte, den Begriff »Multi-Touch« als geschützte Marke zu registrieren, dass schon 1982 ein Disney Spielfilm aus den USA einen visionären Multitouch-Tisch zeigte oder dass Tom Cruise in Minority Report mit Multitouch-Gesten steuerte, mag dem ein oder anderen noch in Erinnerung sein.

Neben dieser Funfacts erfährt man ebenso etwas über die Geschichte, die hier in den 1960er Jahren beginnt, über Dos & Don’ts in der Multitouch-Technologie, über übliche Touch-Gesten (wie auch oben in der Abbildung einige zu sehen sind) sowie über Pixeldichten, Umsetzungsformen und Add-Ons.

Die Infografik stammt von Garamantis aus Berlin, ein von Software-Entwicklern in 2014 gegründetes Unternehmen und Partner der Ars Electronica.