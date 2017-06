Wie kuriose Sprüche von Kunden und Agenturen zu Plakaten werden

15.05.2017 von Sabine Danek

Die Kölner Kreativ-Agentur Elastique hat die schrägen »Agentur-Sprech-Wortschöpfungen«, die ihr in den letzten Jahren untergekommen sind, in Plakate verwandelt.

●»Nuggetz« nennt die Kölner Agentur Elastique ihre Plakate, die aktuell neun verschiedene Motive zeigen.

Entstanden sind sie aus den kuriosen Wortschöpfungen, die den Gestaltern in den letzten Jahren von Partnern und Kunden untergekommen sind – und sie irgendwann Lust bekamen, sie nicht einfach nur im Kopf zu behalten, sondern in einer Poster-Serie umzusetzen.

»Da müsstest du etwas Konzeption ausspeichern« gehört ebenso dazu wie »Da legen wie dem Kunden mal so’n richtiges Nugget hin« oder »Das Projekt muss erst mal richtig aufgegleist werden«.

Brocken oder Klumpen heißt Nugget – und diese sprachlichen Wortschöpfungen sind in Kombination von Siebdruck und Plots umgesetzt. Von jedem Motiv gibt es aktuell fünf Exemplare.

Und damit man gemeinsam lachen kann, verlost Elastique diese jetzt auf ihrer Facebook-Seite …



Nugget No. 1 1/5 © Elastique Nugget No. 3 2/5 © Elastique Nugget No. 5 3/5 © Elastique Nugget No. 6 4/5 © Elastique Nugget No. 9 5/5 © Elastique









