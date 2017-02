Viva la Reformation – mit Sprüchen von Martin Luther

03.02.2017 von Sabine Danek

500 Jahre Reformation werden 2017 gefeiert. Die Agentur Gobasil hat eine Reihe mit 30 Motiven entworfen, die anhand von Luthers Sprüchen zeigen, was für ein begnadeter Texter der Theologe war.

●Manchmal stutzt man schon. »Lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus« oder auch »Kümmere dich nicht um ungelegte Eier« und »Eine Lüge ist wie ein Schneeball – je länger man ihn wälzt, desto größer wird er«. Das soll wirklich Martin Luther (1483-1546) gesagt haben?

Hat er, wie die Serie mit 30 Motiven zeigt, die Eva Jung von der Hamburger Agentur Gobasil zum 500. Jubiläum der Reformation entwickelt hat.

Neben der klaren und zeitgemäßen Gestaltung war dabei besonders wichtig, dass nicht über Luther berichtet wird, sondern der Theologe selbst zu Wort kommt.

Gobasil hat bereits die Dachmarke für das Reformationsjubiläum 2017 entworfen, die sowohl an ein Kreuz als auch an die menschliche Gestalt erinnert und dabei das r in den Mittelpunkt des Logos stellt.