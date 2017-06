So sollten Eigenmarken aussehen!

29.05.2017 von Nina Kirst

Die Produkte von Summerhill Market in Toronto werden dank tollem Labelling-System von Blok zum echten Hingucker.

●Das kanadische Designstudio Blok gestaltete für den familienbetriebenen Delikatessen-Supermarkt Summerhill Market in Toronto nicht nur ein neues Logo, sondern auch ein Labelling-System für die eigenen Produkte.

Das ist sowohl modern als auch persönlich, systematisch als auch individuell. Das strenge Typo-Raster wird durch leichte Pastellfarben aufgefangen, ist übersichtlich und gut lesbar. Das Packaging vermittelt die Qualität, für die der Markt mit eigenem Koch und Küchenteam steht.

Zudem gestaltete Blok Visitenkarten, Sticker, Taschen und Karten in dem ästhetisch reduzierten Look. Die neue Corporate Identity passt bestens zum Slogan »Your other Kitchen« – am liebsten will man die Produkte aber in der eigenen Küche haben!

Summerhill Market 1/17 © Blok Summerhill Market 2/17 © Blok Summerhill Market 3/17 © Blok Summerhill Market 4/17 © Blok Summerhill Market 5/17 © Blok Summerhill Market 6/17 © Blok Summerhill Market 7/17 © Blok Summerhill Market 8/17 © Blok Summerhill Market 9/17 © Blok Summerhill Market 10/17 © Blok Summerhill Market 11/17 © Blok Summerhill Market 12/17 © Blok Summerhill Market 13/17 © Blok Summerhill Market 14/17 © Blok Summerhill Market 15/17 © Blok Summerhill Market 16/17 © Blok Summerhill Market 17/17 © Blok

Schlagworte: Branding, Corporate Design, Corporate Identity, Packaging Design