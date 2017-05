Sinnloser neuer Slogan für Siemens

10.12.2015 von Miriam Harringer

Siemens steht für bahnbrechende Innovationen, was man von dem neuen Claim nicht gerade behaupten kann.

●Im Jubiläumsjahr 2016 von Werner von Siemens wird weltweit ein neuer Claim eingeführt. Dieser soll für einen frischen Markenauftritt sorgen und mit einer Schärfung der globalen Positionierung der Marke einhergehen. So heißt es in der Presseinformation.

»Ingenuity for life« ist der neue Claim und soll dabei das zentrale Element sein, das zukünftig unter dem gänzlich unveränderten Siemens-Logo steht. Wo andere Unternehmen in 2015 mühevoll mit neuen Designs auftrumpfen wollten, mal gelungen, mal weniger gelungen, setzt der Technologie-Konzern schlicht und ergreifend auf einen neuen Claim – ohne grafische oder farbliche Veränderung des Logos an sich.

Laut Presseinfo repräsentiert der Claim das, wofür die Marke Siemens steht, für Ingenieurskunst, Innovation, Verantwortung. Inhaltlich mag dies zutreffen, umso verwunderlicher, dass die neue Wort-Marke wenig überzeugend Hand in Hand geht.

»Ingenuity« stehe für den Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Joe Kaeser, für Unternehmertum, Ingenieurskunst und Innovationskraft und »for life« bedeute, dass Siemens Dinge erschafft, die langfristig Werte schaffen.

Dass der Claim wenig innovativ und kreativ unter dem unveränderten Logo daherkommt, ist offensichtlich – als gehöre er nicht wirklich zum Logodesign dazu.

Im Anschluss an den Start des neuen Markenauftritts am 26. Januar 2016 sollen die Werbeaktivitäten in Deutschland, den USA und China beginnen. Aufmerksamkeit zwecks sinnlosem Claim garantiert?

Schlagworte: Corporate Design, Corporate Identity, Logo Design