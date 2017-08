Neue DIY-Kreativplattform

Ob selbst gebastelt, genäht, gemalt, geschrieben, gelötet, gesägt, gefaltet oder gekocht – auf der neuen Plattform Today I made kann man Kreationen aller Art vorstellen.





Die DIY-Szene hat einen neuen Treffpunkt. Seit Anfang April gibt es todayimade.co – jetzt macht die Plattform die ersten Schritte aus dem Friends- and Family-Test in die Öffentlichkeit, berichtet Wolfgang Wopperer, einer der Mitinitiatoren des Projekts und Konzeptioner bei der Digitalagentur mindmatters aus Hamburg-St. Pauli. Das Layout kommt im Pinterest-Look daher, das Prinzip ist ein Tagebuch für Macher. Zitat: »You’re a maker? This is your diary!« Und für die, die ebenfalls kreativ mehr machen wollen, findet sich hier garantiert Inspiration. Wir sind gespannt, wie es diesem Start-up auf Dauer ergeht.