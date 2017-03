Kunstvolles Grafikdesign: So gut sahen Fußballschals selten aus

28.02.2017 von Sabine Danek

Das niederländische Studio Kern hat mit The League Extraordinaire ein ganz besonderes Sideprojekt gestartet: Mit Künstlern und Grafkdesignern gestaltet es außergewöhnliche Fußballschals.

●Wappen, altbackene Schnörkeltypografie, mit Glück ein Totenkopf drauf, mit Pech in scheußlichen Farbkombinationen oder kreischend uni: Fußballsschals sind eine Sache für sich, getragen aus Liebe zum Verein, aber selten auch ästhetisch ein Genuss.

Das Format ist ebenso vorgegeben wir die Fransen an beiden Enden – und mit diesen Merkmalen versehen startete das Studio Kern mit Büros in Deventer und Amsterdam mit The League Extraordinaire ein Label für ganz besondere Fußballschals.

Gemeinsam mit Gestaltern wie Merijn Hos, Graphic Surgery oder Gino Bud Hoiting verschmelzen sie zwei Kulturen – und die Ergebnisse sind einfach toll.

Lassen die Berliner Kreativen von Zebu kunterbunte stilisierte Tiere und abstrakte Formen aufeinandertreffen, überzieht das Duo Graphic Surgery aus Amsterdam den Schal mit schlichten konstruktivistischen Linien in Schwarzweiß während Merjin Host aus Utrecht Rosa-Blau- und Rottöne ganz organisch – und sehr zeitgemäß – wabern lässt.

Begrenzt auf 30 Exemplare, kann man die Schals im Webshop von The League Extraordinaire für 30 Euro erstehen.