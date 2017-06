Endlich! Nach 17 Jahren bekommt der Duden ein frisches Erscheinungsbild

16.06.2017 von Miriam Harringer

Wer hätte das gedacht: Spielerischer Markenrelaunch mit leichterem Logo und gestürztem Schriftzug …

●Der gute alte Duden in neuem Look! Sage und schreibe siebzehn Jahre ist es her, dass er seine letzte gestalterische Überarbeitung erhielt. Jetzt ist endlich Zeit für Neues, und der Duden möchte sich aktuellen Anforderungen stellen: Dafür erhält er ein neues Erscheinungsbild. Tom Leifer Design aus Hamburg nahm sich dieses anspruchsvollen Projekts an und verhalf dem Dudenverlag zu einem gewaltigen Schritt.

Das Standardwerk deutscher Rechtschreibung schlechthin kennt nun wirklich jeder. 1880 erschien die Erstauflage – doch ob analog oder digital, auch und vor allem im digitalen Zeitalter ist dieses Nachschlagewerk eine etablierte Marke. Jedoch anscheinend zu wenig etabliert, um beispielsweise Blogger oder Social-Media-Nutzer zu erreichen. Das soll sich mit dem Markenrelaunch nun ändern.

Mit bunteren und kräftigeren Farben, gestürztem und zentriertem Schriftzug sowie weniger Schwarzraum im Logo beweist der Duden dank der Kreativen von Tom Leifer Design endlich Mut und zeigt sich spielerisch. Auch die Schrift ist nun eine andere. Vorher war das Logo in der Frutiger gesetzt, im neuen Design kommt die Verlag von Hoefler & Co zum Einsatz.

Das neue Erscheinungsbild wirkt sehr viel leichter, freundlicher und zeitgemäßer als vorher.

Zudem sind für weitere Publikationen des Dudenverlags Signet-Anpassungen in Planung, was aber noch eine Weile dauern wird. Zunächst zeigen wir hier – und in PAGE 07.2017 etwas ausführlicher mit Kommentaren zu Typo und Logo von Tom Leifer (Tom Leifer Design, Hamburg) –, wie sich die Zwölferreihe des Duden ab jetzt präsentiert.

Der Duden von 1967 bis 2013:

