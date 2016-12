Design-Kalender 2017 – die schönsten Exemplare auf einen Blick

16.12.2016 von Miriam Harringer

Mit Typo, Illustrationen und Fotografien durchs neue Jahr …

Immerwährender Wandkalender © ItYt

●Schon an 2017 denken? Muss man zwar nicht, aber angesichts der teilweise in limitierter Auflage erschienenen Design-Kalender vielleicht eine Überlegung wert.

Jährlich stellen wir die schönsten Kalender vor, die sich auch in diesem Jahr durch Vielseitigkeit auszeichnen.

Fluoreszierende Farbe, schöne Schlichtheit, inspirierende Fotografien und Illustrationen oder gesellschaftspolitische Inhalte – das sind unsere Favoriten:

Immerwährender Kalender

Links: Vorderseite, rechts: Rückseite © ItYt

Als Weihnachtsgeschenk für Freunde und Wegbegleiter kreierten die Kreativen der Agentur ItYt aus Hannover (hier im PAGE-Porträt vorgestellt) einen kunstvollen sowie immerwährenden Kalender, der sich insbesondere gut fürs Vermerken von Geburtstagen eignet. Er ist eigentlich als einmalige Weihnachtspost gedacht, kann aber bei großem Interesse nachproduziert und direkt über postbox(at)ityt.de geordert werden. Kosten: 12 Euro plus Versand.

Sternzeichen Typo-Wandkalender

© Sandra Künzle

Wie aus Buchstaben Sternzeichen-Bilder entstehen können, zeigt der typografische Wandkalender von Sandra Künzle. Zur Bestellung geht es hier. Kostenpunkt: 59 Euro plus 7 Euro Versand nach Deutschland.

Mondphasenkalender 2017 © Bethge Dieser Siebdruck-Kalender aus Hamburg mit fluoreszierender Farbe zeigt die Mondphasen in 2017. Es ist eine Jubiläumsausgabe (20 Auflagen gab es zuvor) und weltweit auf 500 Exemplare limitiert. Für 122 Euro erhältlich über Bethge. Foto-Abreiß-Kalender »Blink«

© PACIFICO

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Mit 50 Fotografen auf 365 Bildern durchs Jahr – schön unaufgeregt und inspirierend. Zu bestellen hier für 32 Euro.

Wandkalender mit Land- und Seekarten

© edition am ufer

»Umnutzung« ist ein wichtiges Thema dieser besonderen Kalender-Reihe, die mit Siebdruck auf alten Land- und Seekarten gedruckt sind. Hier zu sehen: Region rund um Nizza, Frankreich. Bestellen kann man die limitierten Stücke auf der Designplattform editionamufer.de. Das abgebildete Exemplar kostet 45 Euro.

Color Swatch Calendar 2017 © Peter von Freyhold Ein Evergreen unter den Jahresplanern und bereits in der vierten Auflage. Verlag Hermann Schmidt für 39,80 Euro. Wandkalender 2017 Hulk Green

© Populäre Produkte

Sachlich und schlicht kommt dieser Wandkalender daher und eignet sich besonders gut als Geburtstagskalender. Er ist in verschiedenen Farben und als Quer- sowie Hochformat für 19,50 Euro via »Populäre Produkte« erhältlich.

Special-Edition Photodarium 2107

© Verlag seltmann+söhne

Es ist bereits die sechste Auflage des beliebten Polaroid-365-Tage-Abreißkalenders. Zuvor »Poladarium« wurde er nun in »Photodarium« umgetauft. So oder so ein Exemplar für Fans des Analogen, die sich für Fotografie interessieren. Für 29,80 Euro hier erhältlich.

Illustriertes Kalenderbuch 2017

© Tapir & Klotz

Der Pocket Calendar 2017 ist reichlich gefüllt mit Illustrationen und bietet Nutzern die Möglichkeit, auch mal eine Woche komplett herauszureißen. Herausgeber: Tapir & Klotz. Kosten: 16,90 Euro.

© ACD DESIGN.BÜRO

Bereits im letzten Jahr vorgestellt und aufgrund von positivem Feedback auch fürs nächste Jahr erhältlich: Für 19,90 Euro über den ACD Shop.