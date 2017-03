By Design or by Disaster

10.03.2017 - 11.03.2017



http://designdisaster.unibz.it/2017/



Faculty of Design and Art, BozenKongress, Event

Die Konferenz für alle Kreativen, die mit ihrer Arbeit Gutes für die Welt tun wollen und sich mit ihrem Schaffen gleichzeitig eine Existenzgrundlage aufbauen wollen …

●Unter dem Motto »Make Work Work!« werden auch in diesem Jahr Gestaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten für einen öko-sozialen Wandel thematisiert. Insbesondere ökonomische Aspekte von öko-sozialem und politisch motiviertem Design sollen dieses Jahr diskutiert werden.

Mit Vorträgen dabei sind unter anderem Brave New Alps, Studio Polpo und Raumlabor.

Die Anmeldungen laufen noch bis zum 8. März. Weitere Informationen zur Registrierung, Unterkunft, zum Programm und über die Redner gibt es auf der By Design or by Disaster website!

