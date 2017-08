So einfach könnte Krankenhaus sein

10.08.2017 von Nina Kirst

Diese Bachelorarbeit denkt die Datenverwaltung und -darstellung in Krankenhäusern neu.

●Bevor Natalie Koendjbiharie ihren Bachelor im dualen Studiengang Grafikdesign und visuelle Kommunikation an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln absolvierte, machte sie eine Ausbildung zur Krankenpflegerin.

Aus dieser Zeit stammt die Inspiration für ihr Abschlussprojekt hospirience, eine digitale Applikation für Krankenhäuser, die mittels klarer Farben und Formen, gut verständlicher Infografiken, intuitiver Bedienbarkeit und multimedialer Vernetzung die einfache und lückenlose Kommunikation des Krankenhauspersonals ermög­lichen soll.

Ausgiebige Recherche, umfangreiches User Experience Design und visuell stimmiges Interface Design tragen zu einer App bei, die Patientendaten übersichtlich darstellt und so Behandlungsfehler vermeiden hilft. Namen und Gestaltung hat Koendjbiharie schon patentiert und will nun ihr Konzept so schnell wie möglich umsetzen. Viel Erfolg!

Dank einer Krankenpflegeausbildung verfügt Natalie Koendjbiharie über viel Hintergrundwissen in Sachen Krankenhäuser

Schlagworte: App Design, Aus den Hochschulen