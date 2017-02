Kreative Recherche: Inspiration durch Information

02.02.2017 von PAGE Redaktion

Durch Recherche verschaffen sich Kreative nicht nur Hintergrundwissen, sondern auch Ideen.

●In unserem PAGE eDossier »Kreative Recherche: Inspiration durch Information« verraten wir Tricks und Tools von Werbern, Gestaltern und Trendforschern und zeigen Praxisbeispiele vom Bureau Mirko Borsche, Jung von Matt/Spree und anderen.



Wie geht man bei der Recherche am besten vor, so dass sie nicht nur Wissen liefert, sondern gleichzeitig jede Menge Ideen? Wie viel Recherche braucht Kreation, damit der Ballast an Informationen sie nicht ausbremst? Und wie gehen erfolgreiche Kreative vor?



Die Themen

Die aufwendigste Recherche seiner Laufbahn führte Mirko Borsche im Auftrag der Bayerischen Staatsoper durch. Er erläutert seine Recherche-Strategien, wägt Online gegen Offline ab, erklärt, warum es wichtig ist, Bibliotheken nicht nur dann zu besuchen, wenn man muss, und beantwortert die Frage, ob auch die umsetzenden Künstler, Fotografen und Illustratoren recherchieren müssen.

Markus Albers und Brian O’Connor von rething beschreiben in unserem PAGE eDossier »Kreative Recherche: Inspiration durch Information«, wie sie ihre Recherchen starten, wie sich häufige Fehler vermeiden lassen – und zeigen, wie sie bei der digitalen Ausstellung, die sie zum 100. Geburtstag von Axel Springer entwickelten, vorgegangen sind.

Jung von Matt/Spree hingegen verrät Recherche-Quellen, wie man auf dem richtigen Recherche-Weg bleibt und man unter Zeitdruck Fehler vermeidet. Außerdem berichtet Jung von Matt/Spree, wie ungewohnte Perspektiven halfen, eine große Sparkassen-Kampagne zu konzipieren.

Dass Trendforscher die ultimativen Experten in Sachen Recherche sind, liegt in der Natur der Sache. Claudia Kelber vom Zukunftsinstitut in Kelkheim sowie Wiltrud Dresler und Stefan Janzen, die als Research Analysts bei MetaDesign Berlin arbeiten, erläutern ihre Methoden:

