PAGE Seminar »Infografik: Visual Storytelling« – 23. Juni 2017

08.06.2017 von Sinja Kik

Wertvolles Know-how von Designprofis für Designprofis!

●Die Infografik ist überall zu finden: in Magazinen und Zeitungen ebenso wie in Geschäftsberichten und Präsentationen, in Internet und TV. Ein vielseitiges Tätigkeitsfeld für Grafik- und Kommunikationsdesigner, für Illustratoren und Fotografen, für Interaction Designer und Animation Artists hat sich damit entwickelt.

Doch der Kreative muss bei der Datenaufbereitung äußerst achtsam vorgehen. Mit einer ästhetisch faszinierenden Visualisierung ist es nicht getan, es geht um Inhalte, Einsichten und die Macht des Bildes.

Genau hier liegt für Jakub Chrobok und Klaas Neumann die eigentliche Herausforderung. Es wird immer anspruchsvoller, gute und verlässliche Quellen zu finden, um einen Sachverhalt korrekt wiederzugeben.

Der Grafik- und Kommunikationsdesigner ist schon lange nicht mehr nur reiner Gestalter, er ist zugleich Journalist und wird zum visuellen Geschichtenerzähler.

Die Referenten erläutern im PAGE Seminar »Infografik« anhand von konkreten Praxisbeispielen, wie eine Infografik entsteht – von der

Recherche über die Skizze bis hin zu Reinzeichnung und Animation. Sie bieten tiefe Einblicke in die Arbeit eines Infografikers.

Das Seminar findet am 23. Juni 2017 bei der InfoGraphics Group (vormals Golden Section Graphics in Berlin) von 9 bis 17:30 Uhr statt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt!

Melden Sie sich hier zum PAGE Seminar »Infografik« an!

Die Agenda

1. Das Wesen der Infografik – Stärken und Schwächen

Was kann und muss eine Infografik leisten, und wie setzt man sie sinnvoll ein? Was unterscheidet eine journalistisch geprägte Grafik von einer

Visualisierung in der Unternehmenskommunikation? Wie können Illustrationen die Wirkung und Aussage einer Infografik beeinflussen?

2. Vom Briefing über die Recherche zur Umsetzung – Cases, Prozesse, Strategien

Wie müssen die Basisinformationen für ein gutes Briefing aufbereitet sein? Wie kommt man an die relevanten Daten und damit auf die richtige

Idee? Ist weniger mehr oder mehr Information hilfreicher? Wie gewinne ich den Kunden für die Idee? Wie läuft die Abstimmung mit ihm?

3. Animation, Interaktion, Social Media – die Wahl der Mittel und ihre Kalkulation

Wie setze ich Infografiken viral und crossmedial ein? Ist eine statische oder eine interaktive, animierte Grafik besser? Wie gestalte ich den Workflow und habe die unterschiedlichsten Nutzungsarten im Blick? Wie kalkuliere ich eine Infografik?

Hier geht’s zur Anmeldung zum Seminar!

Über die Referenten

Klaas Neumann und Jakub Chrobok arbeiten im Team der InfoGraphics Group (vormals Golden Section Graphics GmbH), einer der renommiertesten Infografikagenturen weltweit. Seit über zehn Jahren bewegen sie sich im Bereich der Informationsvermittlung auf allen Plattformen.

Bei Fragen zu einem unserer Seminare oder zu Ihrer Anmeldung wenden Sie sich bitte an

Sinja Kik

Redaktionsasstistentin/Editorial Assistant



E-Mail: info (at) page-online.de

Telefon: +49 40 85183400

Merken

Merken

Schlagworte: Grafikdesign, Infografik, Informationsdesign, Storytelling