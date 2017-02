Hilfe für die Zeit zu zweit mit Demenzkranken

03.02.2017 von Nina Kirst

Anna Eickhoff entwickelte in ihrer Bachelorarbeit ein Set für gemeinsame Aktivitäten von Demenzkranken und Angehörigen.

●1,6 Millionen Demenzkranke gibt es in Deutschland. 70 Prozent von ihnen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Wie man diese für viele schwierige Zeit aktiv und schön gestalten kann, zeigt Anna Eickhoff mit ihrer Bachelorarbeit »Pustekopf – Gemeinsame Aktivitäten für dementiell Betroffene und Angehörige«, mit der sie ihren Abschluss in Visueller Kommunikation an der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim gemacht hat.

Hauptinhalte der Pustekopf-Tasche sind ein Handbuch, eine Erinnerungsalbum und ein Aktivordner. Zudem befinden sich darin eine Nesteldecke, Fühlkissen und ein Bildtheater für die Betroffenen. Während das Handbuch erklärt, was im Umgang mit Demenzkranken zu beachten ist, dient das Erinnerungsalbum als Zusammenfassung des Lebens des Erkrankten mit Illustrationen und eigenem Bildmaterial. Der Aktivordner zeigt Beschäftigungsmöglichkeiten auf.

Die Gestaltung ist klar und reduziert, die Schrift ist zum Teil in bis zu 25 Punkt Größe gesetzt. Da Menschen die Farbe Rot bis ins hohe Alter am besten wahrnehmen, verwendete Anna EIckhoff sie vorwiegend. Um die Kommunikation zwischen Erkrankten und Angehörigen zu erleichtern, setzte sie zudem auf Fotografien, Illustrationen und Icons.

Die Arbeit habe ihr gezeit, wie schwierig es ist, für Demente zu visualisieren, so Eickhoff: »Man muss seine Vorlieben im Design verwerfen, sich vollkommen auf die Zielgruppe einlassen und auf Details und Verschönerungen oder aufwendige Bindungen vollkommen verzichten, da diese Menschen es sonst nicht verstehen.«

Aktiv-Ordner 1/12 © Anna Eickhoff Bildtheater Hänsel und Gretel 2/12 © Anna Eickhoff Erinnerungsalbum 3/12 © Anna Eickhoff Fühlkissen 4/12 © Anna Eickhoff Fühlkissen 5/12 © Anna Eickhoff Erinnerungsalbum / Aktiv-Ordner 6/12 © Anna Eickhoff Handbuch 7/12 © Anna Eickhoff Nesteldecke / Fühlkissen 8/12 © Anna Eickhoff Nesteldecke 9/12 © Anna Eickhoff Nesteldecke 10/12 © Anna Eickhoff Stammbaum 11/12 © Anna Eickhoff Tasche 12/12 © Anna Eickhoff

Merken

Merken

Merken