Design kommunizieren – Auftraggeber überzeugen!

02.05.2017 von Angelika Eckert

Ob Branding, UX oder Corporate Design – jedes Projekt stellt Agenturen und Freelancer vor die Herausforderung, die entwickelten Lösungen zu begründen – mit der richtigen, den Kunden überzeugenden Argumentation. Wir zeigen, welche Strategien zum Erfolg führen.

●Jeder kennt sie, jeder hasst sie – Küchentischentscheidungen. Wenn der Manager des Kundenunter­nehmens die Entwürfe mit nach Hause nimmt und fragt: »Schatz, wie gefällt dir das?« Wenn »Schatzi« lieber grüne Dreiecke mag, könnte es passieren, dass am nächsten Tag grüne Dreiecke in den Entwurf gesetzt werden müssen. Das ist frustrierend und konterkariert die Arbeit des Designers. Jochen Rädeker, Gründer der Designagentur Strichpunkt in Stutt­gart, über diese Absurdität: »Nach sechs Wochen stra­te­gischer Arbeit, nach logischer Herleitung, nach Notwendig­kei­ten, die man strategisch, konzeptionell und krea­tiv begründet, liegt die Entscheidung bei ›Schatzis‹ Gefallen oder Missfallen.«

Nun könnte man frech sagen: selbst schuld. Hätte man als Designer seine Lösung dem Auftragge­ber verständlich gemacht und die richtigen, auf seinen geschäftlichen Erfolg bezogenen Argumen­te gewählt, wäre »Schatzi« vielleicht gar nicht zum Zug gekommen.

»Wer seine Arbeit über Ästhetik ver­kauft, landet automatisch in der Gusto-Falle«

sagt Christian Büning, Gründer von Büro Büning visuel­le Kommunikation in Oberwesel, denn beim Thema Ästhetik fühlen sich diejenigen, die Design einkaufen, nicht mehr zuständig.

Gestalter sollten ihre Arbeit also begründ- und messbar machen, da Ge­schäftsführer und Marketingleiter im Betriebswirt­schaftsstudium gelernt haben, dass nur, was mess­bar ist, sich auch managen lässt … Weiterlesen

