Was man über Smart Objects wissen muss …

10.06.2016 von Nina Kirst

Marie Combes entwickelte für ihre Bachelorarbeit ein GitHub für Smart Objects.

●Alle reden über Smart Objects und das Internet of Things, aber nur wenige wissen, wie man dafür und damit gestalten kann. Das will Marie Combes ändern und entwickelte mit ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Kommunikationsdesign an der BTK – Hochschule für Gestaltung, Berlin ein Konzept für die Open-Source-Plattform Data Machina, eine Art »GitHub for smart things«.

Dabei orientierte sie sich am Design-Thin­king-Prozess: Nach einer intensiven Recherche und theo­retischen Auseinandersetzung mit Fragen rund um Big Data befragte sie potenzielle Nutzer, erstellte Personas und Empathy Maps, um schließlich zu ei­nem Minimum Viable Product samt Corporate Design zu gelangen.

Ihren in InVision erstellten Prototyp will Marie Combes im Masterstudium ausbau­en und optimieren, um ihn tatsächlich an den Start zu bringen.

Marie Combes will mit ihrer Open-Source-Plattform Data Machina Designer befähigen, echte Bedürfnisse und Probleme mit smarter Technologie zu lösen

Schlagworte: Aus den Hochschulen