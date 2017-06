Das Internet in Echtzeit

13.06.2017 von PAGE Redaktion

Wie viele neue User hat Instagram im Vergleich zu Twitter? Dies und vieles mehr erfährt man auf dieser infografisch aufbereiteten Webseite …

●Das hat man zwar schon gesehen, ist aber immer wieder interessant: das Internet in Echtzeit. Diese Webseite zeigt in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden, was auf den Big Playern im Netz los ist.

Wie viele Likes haben Facebook, Instagram, Twitter und Co.? Wie viele neuen Bilder, neue oder aktive User? Wie viele mobilen Video-Views hat YouTube? Wie viele Voice Messages gibt’s bei WhatsApp? Oder wie viele neuen User sind bei Netflix hinzugekommen?

Dies und einige Zahlen mehr kann man hier erfahren:

Schlagworte: Infografik, Websites