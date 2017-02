Creative Director – Karrierestufen und Gehälter

06.02.2017 von Miriam Harringer

Vom Berufseinsteiger bis zum Creative Director mit Personalverantwortung: Tabellen für Ausgebildete und Akademiker …

●Bis zu knapp 100.000 Euro brutto pro Jahr kann ein Creative Director mit viel Berufserfahrung in Q3 verdienen. Eine horrende Summe, mögen manche Designer jetzt denken, wenn sie diese Zahl lesen. Verständlich, so liest man doch allzuoft, dass Kreative zu wenig Gehalt verdienen. Nichtsdestotrotz können diese Zahlen vom Berufseinsteiger über Junior Art Director, Art Director und Senior Art Director bis hin zum Creative Director gewiss ein spannender Wegweiser sein. Das Portal Gehalt.de hat seine Daten mit uns geteilt …

Signifikante Unterschiede zwischen Ausbildung und Studium

Die folgenden zwei Gehaltstabellen listen einerseits die Gehaltsdaten der unterschiedlichen Karrierestufen für ausgebildete Designer (zum Beispiel Mediengestalter) und andererseits Gehälter für Designer mit abgeschlossenem Studium auf.

»Berufseinsteiger mit einem Hochschul-abschluss erhalten rund 30.200 Euro brutto jährlich. Einsteiger, die eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen können, liegen mit 24.594 Euro deutlich darunter.«

kommentiert Dr. Philip Bierbach, Geschäftsführung, Gehalt.de.

Das Portal wertete diese Daten getrennt aus, da es signifikante Unterschiede zu entdecken gibt. Ein Studium lohnt sich offenbar: Das zeigte auch ein anderer Beitrag – »Gehaltsreport aus 2016« –, indem die Online-Jobbörse StepStone festhielt, dass man mit einem universitären Abschluss 28 Prozent mehr verdienen kann.

Dafür können Auszubildende mehr Berufserfahrung vorweisen als Studierende. Wir sprechen daher an dieser Stelle keine Empfehlungen für oder gegen eine Ausbildung beziehungsweise ein Design-Studium aus, die Angaben der Tabelle sind als Orientierungspunkte zu verstehen.

Kein geradliniger Karriereverlauf

Für die Position eines Creative Director setzt Gehalt.de Berufserfahrung von mehr als neun Jahren voraus. In manchen Fällen kann dies je nach erbrachten Leistungen natürlich auch weniger sein.

In Q1 spiegeln sich, so erläuterte das Online-Portal gegenüber PAGE, hauptsächlich Gehälter kleinerer Unternehmen und Agenturen wider. In den höheren Positionen sind recht hohe Gehaltsspannen zu beobachten, was daher kommt, dass es manchmal prägnante Unterschiede zwischen Agentur und Unternehmen gibt. (Zu dieser Thematik berichteten wir ausführlich hier: Werbeagenturen zahlen schlecht – ab ins Unternehmen?) Auch Faktoren wie Geschlecht, Alter, Berufserfahrung, Region und Unternehmensgröße spielten eine Rolle.

Zudem variieren die Aufgaben- und Verantwortungsgebiete von Art Direktoren, Senior Art Direktoren oder Kreativ Direktoren stark – ein weiterer Grund für die großen Gehaltsspannen. Beispielsweise kann ein Art Director auch in niedrigerer Position ein Team leiten, allerdings meist fachlicher Art.

Gehaltstabelle für Ausgebildete

Gehaltstabelle für Akademiker

