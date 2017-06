Blick ins Studio: B-Reel

19.06.2017 von Laura Reinke

Das Berliner Büro der schwedischen Agentur strahlt lässigen WG-Charme aus– und liegt in einem ehemaligen DDR-Tonstudio.

●Auf den ersten Blick könnte das Office von B-Reel am Weinbergspark in Berlin-Mitte auch ein Café oder ein Designshop sein. Durch die großen Erdgeschoss-Fenster blickt man auf wilde Blumen in sehr großen Vasen und ein skandinavisches Sofa. Oder ist man doch in einer typischen Berliner Altbau-WG mit riesigen Zimmern und hohen Decken gelandet? Auch falsch. Auf zwei Etagen arbeiten hier 15 Mitarbeiter aus neun verschiedenen Ländern an kreativen Projekten.

Stammplätze gibt es bei B-Reel nicht: Jeder sucht sich morgens einen neuen Ort zum Arbeiten – und darf dabei zwischen der gepolsterten Fensterbank, dem großen Community-Tisch oder kleinen Rückzugsräumen wählen. Außerdem gibt es ein Workshop-Areal und einen Konferenzraum.

Das Berliner Büro der schwedischen Full-Service-Agentur, die auf die Kombination von Technologie und Storytelling spezialisiert ist, liegt in der Brunnenstraße – und zwar in einem Gebäude, in dem vor etlichen Jahren DDR-Stars ihre Schallplatten aufnahmen.

Heute steht im »Zentrum der Macht« eine XXL-Siebträger-Kaffeemaschine, an der das Team von B-Reel seine Barista-Fähigkeiten trainieren kann.

B-Reel ist seit 2013 in Berlin vertreten, neben dem Stockholmer Headquarter gibt es außerdem Dependancen in London, Barcelona, Los Angeles und New York.

Alle Eindrücke zeigen wir in der Galerie:

»No Desk Mentality«: Bei B-Reel darf jeder sitzen und arbeiten, wo er möchte. 1/9 © B-Reel … zum Beispiel auch auf der gepolsterten »Fensterbank«. 2/9 © B-Reel Eine Wendeltreppe verbindet Erdgeschoss und ersten Stock. 3/9 © B-Reel Überall stehen XXL-Vasen mit exotischen Blumen. 4/9 © B-Reel … und die Kaffeemaschine ist ebenfalls eher XXL. 5/9 © B-Reel Typischer Berliner-Altbau-Flair! 6/9 © B-Reel … Flügeltüren und hohe Decken inklusive. 7/9 © B-Reel Der große Community Table. 8/9 © B-Reel Blick ins Studio! 9/9 © B-Reel

