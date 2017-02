Wer sind die besten Illustratoren in Berlin?

09.02.2017 von Claudia Gerdes

Teil 3 unserer kleinen Reihe über die besten deutschen Illustratoren: Diesmal stellen wir unsere Lieblingsillustratoren aus Berlin vor.

●Einige der besten Illustratoren aus NRW sowie aus der Illustratoren-Hochburg Hamburg haben wir bereits in Artikeln vorgestellt. Jetzt richten wir den Blick nach Berlin, wo sich bekanntlich so einiges an kreativem Potential tummelt. Wie immer erhebt unsere Auswahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also gerne in den Kommentaren ergänzen!

Florian Bayer verbindet trickreich analoge und digitale Zeichenkunst. Hier eine Aufmacher-Illustration für das dänische Magazin »Euroman«. Auch die ganz oben gezeigte Vorlage fürs »Malen nach Zahlen« aus der »Die Zeit« stammt von ihm.

Sophia Martineck hat mit ihrem unverwechselbaren Stil Fans in aller Welt gewonnen. Hier eine Illustration für das »FT Weekend Magazine« über Frauenfußball und eine von fünf Arbeiten für die Ausstellung »Geschlechterkampf« im Frankfurter Städel Museum.

Aisha Franz hat schon mit mehreren ungewöhnlichen Comics Furore gemacht, zuletzt mit »Shit Is Real«. Sie arbeitet aber auch für Kunden wie die »MIT Technology Review«, wie bei dieser Illustration zu einem Artikel über eine Museums-App.

Die in Berlin lebende Spanierin Ana Albero pflegt einen zauberhaft verspielten Stil, der doch nie kitschig wird.

Das Duo Doris Freigofas and Daniel Dolz aka GOLDEN COSMOS arbeitet plakativ, wie hier bei einer Arbeit für »The New Yorker« über den italienischen Künstler Fortunato Depero.

Über die tollen Illustrationen von Julia Krusch für das »Quartett der Weltliteratur« haben wir schon berichtet. Gerne zeichnet sie aber auch Stadtansichten.

Ein Porträt von Christine Rösch findet man hier, damals lebte sie allerdings in Schottland. Jetzt ist sie in Berlin, wo auch diese Illustration zum Thema Soziale Medien entstand.

Dieses wunderbare Poster von Rinah Lang kann man bei Human Empire kaufen. Weitere ihrer Arbeiten sind unter www.signorinah.de zu sehen.

Wir sind große Fans des witzigen und unverwechselbaren pseudo-infografischen Stils von Benedikt Rugar – der auch schon ein PAGE-Cover gestaltet hat: